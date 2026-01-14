Рейтинг@Mail.ru
Писториус заявил о возможном прекращении существования НАТО - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/pistorius-2067914194.html
Писториус заявил о возможном прекращении существования НАТО
Писториус заявил о возможном прекращении существования НАТО - РИА Новости, 14.01.2026
Писториус заявил о возможном прекращении существования НАТО
Реализация США планов по аннексии Гренландии станет грубым нарушением международного сотрудничества и поставит под угрозу существование НАТО в качестве... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T20:08:00+03:00
2026-01-14T20:08:00+03:00
в мире
гренландия
сша
арктика
дональд трамп
борис писториус
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993598826_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_8a90bab0a1be8258a539f6300cb49ce4.jpg
https://ria.ru/20260113/pistorius-2067662722.html
https://ria.ru/20260114/avia-2067900506.html
https://ria.ru/20260114/ssha-2067846682.html
гренландия
сша
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993598826_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_910496d65d07c6295da5ed7743295a33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, арктика, дональд трамп, борис писториус, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Арктика, Дональд Трамп, Борис Писториус, НАТО, Евросоюз
Писториус заявил о возможном прекращении существования НАТО

Писториус: НАТО может прекратить существование при нападения США на Гренландию

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Реализация США планов по аннексии Гренландии станет грубым нарушением международного сотрудничества и поставит под угрозу существование НАТО в качестве оборонного альянса, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Президент США Дональд Трамп в среду предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и КНР, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.
Дом в Гренландии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Писториус назвал ситуацию с Гренландией беспрецедентной для НАТО
Вчера, 18:36
"Для Вашингтона не может быть приемлемым решение аннексировать Гренландию, грубо нарушая основные принципы международного сотрудничества… Односторонние действия (США в отношении Гренландии - ред.) являются худшим вариантом и ставят под угрозу существование НАТО как Североатлантического оборонного альянса", - сказал Писториус газете Zeit.
По мнению политика, саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля должен послать США сигнал единства и солидарности в отношении Арктики. Он призвал американскую администрацию сосредоточиться на создании совместной защиты безопасности в Арктике и Северной Атлантике в рамках НАТО.
"Администрация США должна признать, что совместная защита безопасности в Арктике и Северной Атлантике альянсом наилучшим образом отвечает законным интересам США", - убежден Писториус.
По словам министра, НАТО уже располагает соответствующими планами действий.
"Мы инвестируем в подводные лодки, фрегаты и морскую разведывательную авиацию, как и многие другие наши союзники. С Канадой, Норвегией и Данией мы заключили соглашение о партнерстве в области морской безопасности в Северной Атлантике, с Исландией мы заключаем соглашения в сфере логистики. Именно здесь, в том числе и для Вашингтона, проявляется дополнительная ценность трансатлантического оборонного альянса, работающего десятилетиями! Эту ценность необходимо укреплять", - подчеркнул Писториус.
Вместе с тем политик признал, что именно Россия - сильнейшая военная держава в Арктике.
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В аэропорту Жешува наблюдается активность военной авиации НАТО
19:00
Речь о координации государств-членов НАТО в Арктике шла на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров министра обороны с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в Берлин. В рамках мероприятия у него спросили, можно ли отнести эту концепцию к миссии по безопасности в Гренландии, которую альянс прорабатывает совместно с рядом стран-партнеров. По сведениям Писториуса, западные государства обсуждают концепцию Arctic Century в контексте безопасности Арктики и Северной Атлантики, но для реализации этой идеи необходима структура НАТО. Как он уточнил, пока сложно говорить о сроках, в которые ее могут оформить, также еще предстоит определить, кто именно будет в ней участвовать.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Экс-премьер Польши рассказал, в каком случае США выйдут из НАТО
16:06
 
В миреГренландияСШААрктикаДональд ТрампБорис ПисториусНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала