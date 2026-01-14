Писториус заявил о возможном прекращении существования НАТО

БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Реализация США планов по аннексии Гренландии станет грубым нарушением международного сотрудничества и поставит под угрозу существование НАТО в качестве оборонного альянса, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Франции и Президент США Дональд Трамп в среду предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию , она якобы достанется России или Китаю . Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и КНР, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.

"Для Вашингтона не может быть приемлемым решение аннексировать Гренландию, грубо нарушая основные принципы международного сотрудничества… Односторонние действия (США в отношении Гренландии - ред.) являются худшим вариантом и ставят под угрозу существование НАТО как Североатлантического оборонного альянса", - сказал Писториус газете Zeit.

По мнению политика, саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля должен послать США сигнал единства и солидарности в отношении Арктики . Он призвал американскую администрацию сосредоточиться на создании совместной защиты безопасности в Арктике и Северной Атлантике в рамках НАТО.

"Администрация США должна признать, что совместная защита безопасности в Арктике и Северной Атлантике альянсом наилучшим образом отвечает законным интересам США", - убежден Писториус.

По словам министра, НАТО уже располагает соответствующими планами действий.

Норвегией и "Мы инвестируем в подводные лодки, фрегаты и морскую разведывательную авиацию, как и многие другие наши союзники. С Канадой Данией мы заключили соглашение о партнерстве в области морской безопасности в Северной Атлантике, с Исландией мы заключаем соглашения в сфере логистики. Именно здесь, в том числе и для Вашингтона, проявляется дополнительная ценность трансатлантического оборонного альянса, работающего десятилетиями! Эту ценность необходимо укреплять", - подчеркнул Писториус.

Вместе с тем политик признал, что именно Россия - сильнейшая военная держава в Арктике.

Речь о координации государств-членов НАТО в Арктике шла на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров министра обороны с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в Берлин . В рамках мероприятия у него спросили, можно ли отнести эту концепцию к миссии по безопасности в Гренландии, которую альянс прорабатывает совместно с рядом стран-партнеров. По сведениям Писториуса, западные государства обсуждают концепцию Arctic Century в контексте безопасности Арктики и Северной Атлантики, но для реализации этой идеи необходима структура НАТО. Как он уточнил, пока сложно говорить о сроках, в которые ее могут оформить, также еще предстоит определить, кто именно будет в ней участвовать.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.