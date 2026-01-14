Научившийся играть на ударных Пашинян устроит дискотеку для молодежи

ЕРЕВАН, 14 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, недавно научившийся играть на ударных инструментах, опубликовал очередной музыкальный номер со своим участием, пообещав устроить дискотеку для молодежи.
На видео, которое Пашинян выложил в Telegram-канале, в резиденции премьера вместе с ним выступает целая музыкальная группа - клавишник, гитарист, саксофонист и две вокалистки.
"Скоро приглашу молодежь на дискотеку", - подписал видео Пашинян.
Впервые армянский премьер сыграл на ударных инструментах в конце декабря 2025 года во время политического собрания правящей партии "Гражданский договор" в одном из ресторанов близ Еревана, которое переросло в новогодний корпоратив.
Его соратник, министр экономики Геворг Папоян сообщил журналистам, что музыкальный инструмент Пашинян получил в подарок и учился играть на нем несколько месяцев.
