Раскрыто, когда нужно срочно менять код банковской карты

Сделать это нужно, если вы увидели подозрительные операции по карте, которых не совершали, при ее потере или краже (а также телефона, где есть данные). Случайное разглашение кода или его введение на глазах посторонних — тоже повод насторожиться. Особенно если начинаются попытки авторизации со стороны.