Раскрыто, когда нужно срочно менять код банковской карты - РИА Новости, 14.01.2026
03:10 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/parol-2067698817.html
Раскрыто, когда нужно срочно менять код банковской карты
Есть несколько критических ситуаций, требующих срочной смены ПИН-кода от банковской карты, и ряд признаков, которые на них указывают, рассказал агентству... РИА Новости, 14.01.2026
технологии, банки, банковские карты, сравни.ру, константин кучугурин, россия, общество
Технологии, Банки, Банковские карты, Сравни.ру, Константин Кучугурин, Россия, Общество
Девушка с банковской картой
Девушка с банковской картой - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© iStock.com / PATTRAWUT
Девушка с банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Есть несколько критических ситуаций, требующих срочной смены ПИН-кода от банковской карты, и ряд признаков, которые на них указывают, рассказал агентству “Прайм” Константин Кучугурин, технический директор Сравни.
Сделать это нужно, если вы увидели подозрительные операции по карте, которых не совершали, при ее потере или краже (а также телефона, где есть данные). Случайное разглашение кода или его введение на глазах посторонних — тоже повод насторожиться. Особенно если начинаются попытки авторизации со стороны.
Но не каждая комбинация цифр может стать правильным пин-кодом. Очевидные, слишком легкие и личные варианты — заведомо проигрышный вариант, ведь их легко подобрать, уверен Кучугурин.
“Самые опасные и категорически недопустимые коды — это простые и легко угадываемые комбинации: 1234, 0000, 1111, 2580 (вертикальная линия на клавиатуре), год или дата рождения (например, 0101, 1205), последние четыре цифры номера телефона или карты, а также повторяющиеся и последовательные комбинации вроде 1122, 1212, 7777”, — заключил он.
Налоговый кодекс - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Юрист объяснила, как защититься от списания долгов по налогам без суда
6 января, 02:07
 
