Раскрыто, когда нужно срочно менять код банковской карты
Раскрыто, когда нужно срочно менять код банковской карты - РИА Новости, 14.01.2026
Раскрыто, когда нужно срочно менять код банковской карты
Есть несколько критических ситуаций, требующих срочной смены ПИН-кода от банковской карты, и ряд признаков, которые на них указывают, рассказал агентству...
14.01.2026
2026-01-14T03:10:00+03:00
2026-01-14T03:10:00+03:00
Раскрыто, когда нужно срочно менять код банковской карты
Аналитик Кучугурин: менять код банковской карты нужно при ее потере
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Есть несколько критических ситуаций, требующих срочной смены ПИН-кода от банковской карты, и ряд признаков, которые на них указывают, рассказал агентству “Прайм
” Константин Кучугурин, технический директор Сравни.
Сделать это нужно, если вы увидели подозрительные операции по карте, которых не совершали, при ее потере или краже (а также телефона, где есть данные). Случайное разглашение кода или его введение на глазах посторонних — тоже повод насторожиться. Особенно если начинаются попытки авторизации со стороны.
Но не каждая комбинация цифр может стать правильным пин-кодом. Очевидные, слишком легкие и личные варианты — заведомо проигрышный вариант, ведь их легко подобрать, уверен Кучугурин.
“Самые опасные и категорически недопустимые коды — это простые и легко угадываемые комбинации: 1234, 0000, 1111, 2580 (вертикальная линия на клавиатуре), год или дата рождения (например, 0101, 1205), последние четыре цифры номера телефона или карты, а также повторяющиеся и последовательные комбинации вроде 1122, 1212, 7777”, — заключил он.