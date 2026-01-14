Рейтинг@Mail.ru
"Россия может": в США раскрыли, какой сигнал Москва послала Западу - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/oreshnik-2067917431.html
"Россия может": в США раскрыли, какой сигнал Москва послала Западу
"Россия может": в США раскрыли, какой сигнал Москва послала Западу - РИА Новости, 14.01.2026
"Россия может": в США раскрыли, какой сигнал Москва послала Западу
Удар гиперзвуковой ракетой "Орешник" по целям во Львове стал четким сигналом для Запада, пишет The National Interest. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T20:49:00+03:00
2026-01-14T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
львов
россия
москва
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065727860_0:129:2500:1535_1920x0_80_0_0_40188cdeb2c91cd6cc8f7c20d18e6808.jpg
https://ria.ru/20260114/ukraina-2067915558.html
https://ria.ru/20260114/plan-2067899606.html
львов
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065727860_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_2d51ecbfa5359cb416517ebaa380f7c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, россия, москва, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Россия, Москва, Владимир Путин, НАТО
"Россия может": в США раскрыли, какой сигнал Москва послала Западу

TNI: удар "Орешником" стал четким сигналом для Запада

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Удар гиперзвуковой ракетой "Орешник" по целям во Львове стал четким сигналом для Запада, пишет The National Interest.
"Этот удар <…> был выверенным сигналом для НАТО: Россия может запускать ракеты с ядерными боеголовками, которые западные системы ПВО не в состоянии перехватить", — говорится в публикации.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Угрозы и унижения". СМИ сообщили о расколе в ЕС из-за Украины
20:20
Отмечается, что использование гиперзвуковых ракет, которые могут иметь ядерное снаряжение, стало откровенным напоминанием о возможностях Москвы.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Прячет голову в песок". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине
18:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовРоссияМоскваВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала