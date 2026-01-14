Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные боятся посещать тыловые объекты после удара "Орешника"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:35 14.01.2026
Украинские военные боятся посещать тыловые объекты после удара "Орешника"
Украинские военные боятся посещать тыловые объекты после удара "Орешника"
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сотрудники всех украинских силовых структур перепуганы ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник" по цели подо Львовом и теперь боятся посещать любые тыловые объекты военного или двойного назначения на Украине, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье города Херсон.
"После удара "Орешником" по цели подо Львовом серьезно испугались все украинские силовики - им стало ясно, что от "Орешника" спасения нет - и ни американские "Пэтриоты" не помогут, ни какие-то еще подарки НАТО, ничего вообще", - сказал РИА Новости представитель антифашистского сопротивления Херсона.
На Западе сделали громкое заявление о России после удара "Орешника"
13 января, 15:31
На Западе сделали громкое заявление о России после удара "Орешника"
13 января, 15:31
ВС РФ в ночь на 9 января нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.
Минобороны РФ сообщило в понедельник, что в результате удара ракетного комплекса "Орешник" 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома завода.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиаремонтный завод
12 января, 16:31
Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиаремонтный завод
12 января, 16:31
 
