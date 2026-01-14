Украинские военные боятся посещать тыловые объекты после удара "Орешника"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сотрудники всех украинских силовых структур перепуганы ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник" по цели подо Львовом и теперь боятся посещать любые тыловые объекты военного или двойного назначения на Украине, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье города Херсон.