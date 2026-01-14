Опрос показал, сколько американцев поддерживают военный захват Гренландии

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Менее 10% американцев выступают за использование военной силы для установления Вашингтоном контроля над Гренландией, а менее 15% - за выплаты жителям острова для того, чтобы убедить их присоединиться к США, следует из опроса компании YouGov и издания Economist.
Согласно результатам опроса, только 8% американцев поддерживают применение военной силы для установления контроля над островом, в то время как 68% выступают против этого; еще 23% не имеют однозначной позиции по вопросу. Кроме того, всего 13% поддерживают организацию выплат жителям острова с целью убедить их перейти в юрисдикцию США. Еще 64% не поддерживают подобную меру, а 24% не смогли дать ответ.
Опрос проводился 9-12 января среди 1602 взрослых граждан США. Погрешность составляет приблизительно 3,5 процентных пункта.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что США обсуждают возможные выплаты жителям Гренландии, чтобы убедить их отделиться от Дании и войти в состав Соединенных Штатов. По данным агентства, хотя точную сумму подобных выплат не определили, обсуждались объемы от 10 до 100 тысяч долларов на человека.
Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов в обращении к гренландцам 11 января призвал их рассказать миру о своем желании остаться в составе Дании и прекратить ее осуждать. В противном случае, отметил он, автоматически легитимизируются планы США по присоединению самого большого в мире острова. Ярлов также добавил, что Вашингтон уже готовит планы вторжения.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.