Операторы БПЛА 42-й дивизии рассказали, как атакуют ВСУ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России атакуют живую силу ВСУ в городе Орехов только после того, как убедятся, что это не гражданское население, заявил РИА Новости начальник расчета FPV (разновидность дронов) 3-й штурмовой роты с позывным "Костэн".

Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии выполняют боевые задачи в границах города Орехов в Запорожской области.

"Если мы видим личный состав, сначала мы приостанавливаемся, убеждаемся, что это не гражданский транспорт, не гражданские лица, убеждаемся в том, что это военнослужащие ВСУ, и только после этого наносим удар", - сказал "Костэн".

Он отметил, что украинские боевики пытаются маскировать военные автомобили под гражданский транспорт.