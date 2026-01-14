Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА 42-й дивизии рассказали, как атакуют ВСУ - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/operatory-2067725788.html
Операторы БПЛА 42-й дивизии рассказали, как атакуют ВСУ
Операторы БПЛА 42-й дивизии рассказали, как атакуют ВСУ - РИА Новости, 14.01.2026
Операторы БПЛА 42-й дивизии рассказали, как атакуют ВСУ
Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России атакуют живую силу ВСУ в городе Орехов... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T07:38:00+03:00
2026-01-14T07:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064295079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41865456539cf2506f9da08bd915ec0a.jpg
https://ria.ru/20260112/zelenskiy-2067390264.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064295079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3c113267d2a83debec870407cd7dc9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Операторы БПЛА 42-й дивизии рассказали, как атакуют ВСУ

РИА Новости: ВСУ пытаются маскироваться под гражданских в Орехове

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета FPV-дронов
Работа расчета FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета FPV-дронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России атакуют живую силу ВСУ в городе Орехов только после того, как убедятся, что это не гражданское население, заявил РИА Новости начальник расчета FPV (разновидность дронов) 3-й штурмовой роты с позывным "Костэн".
Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии выполняют боевые задачи в границах города Орехов в Запорожской области.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине с союзниками
12 января, 15:24
"Если мы видим личный состав, сначала мы приостанавливаемся, убеждаемся, что это не гражданский транспорт, не гражданские лица, убеждаемся в том, что это военнослужащие ВСУ, и только после этого наносим удар", - сказал "Костэн".
Он отметил, что украинские боевики пытаются маскировать военные автомобили под гражданский транспорт.
"Полетав над частным сектором, увидел группу лиц, приостановился, посмотрел, они начали по мне стрелять, я сделал обманный маневр, пролетел дальше и, развернувшись уже за ними, дрон мой их настиг", - добавил "Костэн".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала