Операторы БПЛА 42-й дивизии рассказали, как атакуют ВСУ
Операторы БПЛА 42-й дивизии рассказали, как атакуют ВСУ - РИА Новости, 14.01.2026
Операторы БПЛА 42-й дивизии рассказали, как атакуют ВСУ
Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России атакуют живую силу ВСУ в городе Орехов
2026-01-14T07:38:00+03:00
2026-01-14T07:38:00+03:00
2026-01-14T07:38:00+03:00
россия
запорожская область
Операторы БПЛА 42-й дивизии рассказали, как атакуют ВСУ
РИА Новости: ВСУ пытаются маскироваться под гражданских в Орехове
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России атакуют живую силу ВСУ в городе Орехов только после того, как убедятся, что это не гражданское население, заявил РИА Новости начальник расчета FPV (разновидность дронов) 3-й штурмовой роты с позывным "Костэн".
Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии выполняют боевые задачи в границах города Орехов в Запорожской области.
"Если мы видим личный состав, сначала мы приостанавливаемся, убеждаемся, что это не гражданский транспорт, не гражданские лица, убеждаемся в том, что это военнослужащие ВСУ, и только после этого наносим удар", - сказал "Костэн".
Он отметил, что украинские боевики пытаются маскировать военные автомобили под гражданский транспорт.
"Полетав над частным сектором, увидел группу лиц, приостановился, посмотрел, они начали по мне стрелять, я сделал обманный маневр, пролетел дальше и, развернувшись уже за ними, дрон мой их настиг", - добавил "Костэн".