Рейтинг@Mail.ru
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 14.01.2026 (обновлено: 16:12 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/opek-2067848370.html
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году - РИА Новости, 14.01.2026
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,38 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом, ожидает спрос на уровне 106,52... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T16:10:00+03:00
2026-01-14T16:12:00+03:00
экономика
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_38bdaabd6fcce9fdb080f24690b60769.jpg
https://ria.ru/20260113/neft-2067475420.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d9808c260500808eb50274c47493bd99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, опек
Экономика, ОПЕК
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2026 году на 1,38 млн б/с

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,38 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом, ожидает спрос на уровне 106,52 миллиона баррелей в сутки, говорится в январском докладе организации.
«
"Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год остается на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении, без изменений по сравнению с оценкой прошлого месяца", - говорится в докладе.
Исходя из приложенных таблиц, как и месяцем ранее, ОПЕК ожидает в 2026 году рост спроса на нефть в мире на 1,38 миллиона баррелей в сутки - до 106,52 миллиона баррелей в сутки. В 2025 году, по оценке организации, спрос составил 105,14 миллиона баррелей в сутки.
В следующем году рост спроса прогнозируется на уровне 1,34 миллиона баррелей в сутки, до 107,86 миллиона баррелей в сутки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Нефтяное лобби толкает Трампа к пропасти
13 января, 08:00
 
ЭкономикаОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала