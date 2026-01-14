https://ria.ru/20260114/opek-2067848017.html
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне организации ОПЕК+ в 2026 году
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне организации ОПЕК+ в 2026 году - РИА Новости, 14.01.2026
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне организации ОПЕК+ в 2026 году
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2026 году, добыча по-прежнему ожидается на уровне в среднем 54,78 миллиона баррелей в сутки, следует из... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T16:09:00+03:00
2026-01-14T16:09:00+03:00
2026-01-14T16:09:00+03:00
экономика
бразилия
канада
аргентина
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150993/09/1509930978_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_2e9a37700db144223e746c75f720a7b0.jpg
https://ria.ru/20260107/opek-2066764573.html
бразилия
канада
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150993/09/1509930978_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_62a79c1f6c88a82ddc85e0ef20cf8096.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бразилия, канада, аргентина, опек
Экономика, Бразилия, Канада, Аргентина, ОПЕК
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне организации ОПЕК+ в 2026 году
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2026 году