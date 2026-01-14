Рейтинг@Mail.ru
16:09 14.01.2026
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне организации ОПЕК+ в 2026 году
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне организации ОПЕК+ в 2026 году
экономика
бразилия
канада
аргентина
опек
экономика, бразилия, канада, аргентина, опек
Экономика, Бразилия, Канада, Аргентина, ОПЕК
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2026 году, добыча по-прежнему ожидается на уровне в среднем 54,78 миллиона баррелей в сутки, следует из данных январского доклада организации.
В таблице уточняется, что показатель, как и месяцем ранее, ожидается на уровне 54,78 миллиона баррелей в сутки. Рост составит 0,63 миллиона баррелей в сутки.
Основными источниками роста добычи в 2026 году указаны Бразилия, Канада, США и Аргентина.
В 2027 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,61 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет Бразилии, Канады, Катара и Аргентины.
ЭкономикаБразилияКанадаАргентинаОПЕК
 
 
