Эксперты ООН предостерегли США от попыток изменить статус Гренландии

ЖЕНЕВА, 14 янв - РИА Новости. Любая попытка со стороны США изменить статус Гренландии будет чревата дестабилизацией стратегически важного Арктического региона, завили в среду эксперты ООН.

"Любая односторонняя попытка изменить территориальный или нынешний конституционный статус Гренландии как автономной территории Королевства Дания не только нарушит международное право, но и может подорвать региональную стабильность в Арктике - регионе, имеющем первостепенное значение для международного сообщества и за его пределами", - говорится в распространенном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека пресс-релизе.

Правозащитники предупредили о закономерности военной агрессии США , включая нападения на ряд суверенных государств, многочисленные внесудебные казни, использование пошлин в качестве оружия и принудительную дипломатию.

"Если такие действия будут допущены, они нормализуют беззаконие в международных отношениях и рискуют фатально и необратимо подорвать глобальный порядок", - подчеркнули эксперты.

Правозащитники уточнили, что заявления США подчиняются "логике колониального доминирования".

"Подобные заявления рискуют подорвать основополагающие принципы Устава ООН, включая запрет на применение силы, уважение территориальной целостности и политическую независимость всех государств. Эти заявления противоречат международному праву в области прав человека и праву на самоопределение", - заключили эксперты.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.