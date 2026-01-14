В небе над Омском заметили ледяную радугу

Рейтинг@Mail.ru
09:47 14.01.2026 (обновлено: 15:28 14.01.2026)
общество, евгений тишковец
Общество, Евгений Тишковец
© Фото предоставлено Ириной Лотц"Ледяная радуга" в небе над Омском
© Фото предоставлено Ириной Лотц
"Ледяная радуга" в небе над Омском
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Жители Омска утром смогли увидеть оптическое явление, которое называют ледяной радугой, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В небе над Омском, где сейчас минус 33,9 градуса, появилась так называемая ледяная радуга. В сильный мороз в воздухе парят микрокристаллы льда, и солнечный свет преломляется, как в призме", — рассказал он.
По словам специалиста, это оптическое явление из семейства гало, иногда его называют зимней радугой, или паргелием.
В начале недели в Омской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Согласно прогнозу, с 13 по 17 января температура в регионе опустится до минус 30-35, а местами и до минус 40.
Участник клуба зимнего плавания Строгино во время крещенских купаний в Москве-реке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Московском регионе на Крещение ожидаются сильные морозы
