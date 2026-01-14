https://ria.ru/20260114/omsk-2067738878.html
В небе над Омском заметили ледяную радугу
В небе над Омском заметили ледяную радугу - РИА Новости, 14.01.2026
В небе над Омском заметили ледяную радугу
Жители Омска утром смогли увидеть оптическое явление, которое называют ледяной радугой, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T09:47:00+03:00
2026-01-14T09:47:00+03:00
2026-01-14T15:28:00+03:00
общество
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067737601_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_a7cc15d73a205058a8106a5411426644.jpg
https://ria.ru/20260114/pogoda-2067710219.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067737601_0:0:955:716_1920x0_80_0_0_11070ce9fc8bb13100f596ea43b57b48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец
Общество, Евгений Тишковец
В небе над Омском заметили ледяную радугу
В небе над Омском из-за мороза появилась ледяная радуга
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Жители Омска утром смогли увидеть оптическое явление, которое называют ледяной радугой, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В небе над Омском, где сейчас минус 33,9 градуса, появилась так называемая ледяная радуга. В сильный мороз в воздухе парят микрокристаллы льда, и солнечный свет преломляется, как в призме", — рассказал он.
По словам специалиста, это оптическое явление из семейства гало, иногда его называют зимней радугой, или паргелием.
В начале недели в Омской области
объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Согласно прогнозу, с 13 по 17 января температура в регионе опустится до минус 30-35, а местами и до минус 40.