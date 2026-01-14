Рейтинг@Mail.ru
Антикоррупционные органы пришли с обысками к Тимошенко и Арахамии
00:50 14.01.2026 (обновлено: 08:42 14.01.2026)
Антикоррупционные органы пришли с обысками к Тимошенко и Арахамии
Антикоррупционные органы пришли с обысками к Тимошенко и Арахамии
украина
Антикоррупционные органы пришли с обысками к Тимошенко и Арахамии

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. НАБУ и САП пришли с обысками к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и главе фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давиду Арахамии, пишет "Обозреватель".
«

"По нашей информации, обыски проходят у лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко и руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии", — говорится в сообщении.

Депутат Алексей Гончаренко* подтвердил информацию о Тимошенко. Он утверждает, что политик вела переговоры с членами парламента о присоединении к ее фракции за деньги.
Во вторник антикоррупционные органы страны заявили, что разоблачили законодателя, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
