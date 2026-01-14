https://ria.ru/20260114/obysk-2067699517.html
Антикоррупционные органы пришли с обысками к Тимошенко и Арахамии
Антикоррупционные органы пришли с обысками к Тимошенко и Арахамии - РИА Новости, 14.01.2026
Антикоррупционные органы пришли с обысками к Тимошенко и Арахамии
НАБУ и САП пришли с обысками к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и главе фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давиду Арахамии,... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T00:50:00+03:00
2026-01-14T00:50:00+03:00
2026-01-14T08:42:00+03:00
украина
в мире, юлия тимошенко, алексей гончаренко, партия "батькивщина", национальное антикоррупционное бюро украины (набу), украина, давид арахамия, верховная рада украины, владимир зеленский
В мире, Юлия Тимошенко, Алексей Гончаренко, Партия "Батькивщина", Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Украина, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский