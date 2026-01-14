Рейтинг@Mail.ru
"Русские идут": в Сети забили тревогу после обвинений Дании в адрес России
15:20 14.01.2026 (обновлено: 19:37 14.01.2026)
"Русские идут": в Сети забили тревогу после обвинений Дании в адрес России
"Русские идут": в Сети забили тревогу после обвинений Дании в адрес России
Заявления Дании об опасности со стороны России для небольшого острова Борнхольм вызвали ярость читателей газеты El País на фоне угроз Вашингтона в адрес...
"Русские идут": в Сети забили тревогу после обвинений Дании в адрес России

Датские военнослужащие во время учения в Гренландии
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Заявления Дании об опасности со стороны России для небольшого острова Борнхольм вызвали ярость читателей газеты El País на фоне угроз Вашингтона в адрес Гренландии.
"США все равно отнимут у Дании Гренландию. А Дания укрепляет остров, чтобы защититься от... России. Как глупо! Они строят ангар и привезли 11 бронетранспортеров. "Трепещи, Путин!" Надо же, как страшно!" — сыронизировал комментатор.
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Повод уничтожить". Шаг Лондона против России поразил пользователей Сети
11 января, 19:17
"Наконец-то они поняли, что американские войска — это на самом деле замаскированные русские, от которых они когда-то избавились. Русские идут!" — иронично отметил другой читатель.
"Серьезно? Угроза вторжения исходит от США... а они "защищаются" от России", — поделился мнением еще один пользователь.
"Россия им не угрожает, а США — угрожают. Это называется выставить себя дураком", — заключили читатели.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира".

Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Заснеженные горы на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ узнали, в какую сумму обойдется США покупка Гренландии
Вчера, 14:06
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
