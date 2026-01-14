При атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону погиб мужчина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв — РИА Новости. При налете дронов ВСУ на Ростов-на-Дону погиб мужчина, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"В одной из загоревшихся после атаки БПЛА квартир в ростовской многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину", — написал он в Telegram-канале.
Личность местного жителя устанавливают. Незадолго до этого Слюсарь заявил, что в результате ночного удара противника пострадали четыре человека, включая четырехлетнего ребенка. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Ростове-на-Дону в одном из домов произошел пожар, повреждения получили две квартиры, а в других — разбились стекла. Из-за падения обломков дронов вспыхнули строения промышленного предприятия, в одном из них его уже потушили. Также в области сгорели два частных дома.
Минобороны сообщило, что ночью над регионом уничтожили 25 дронов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
