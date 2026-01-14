Рейтинг@Mail.ru
При атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону погиб мужчина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 14.01.2026 (обновлено: 12:53 14.01.2026)
При атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону погиб мужчина
При атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону погиб мужчина - РИА Новости, 14.01.2026
При атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону погиб мужчина
При налете дронов ВСУ на Ростов-на-Дону погиб мужчина, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 14.01.2026
При атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону погиб мужчина

При ночной атаке беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону погиб мужчина

Поврежденные в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ квартиры в многоквартирном доме Ростова-на-Дону
Поврежденные в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ квартиры в многоквартирном доме Ростова-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв — РИА Новости. При налете дронов ВСУ на Ростов-на-Дону погиб мужчина, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"В одной из загоревшихся после атаки БПЛА квартир в ростовской многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину", — написал он в Telegram-канале.
Личность местного жителя устанавливают. Незадолго до этого Слюсарь заявил, что в результате ночного удара противника пострадали четыре человека, включая четырехлетнего ребенка. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Ростове-на-Дону в одном из домов произошел пожар, повреждения получили две квартиры, а в других — разбились стекла. Из-за падения обломков дронов вспыхнули строения промышленного предприятия, в одном из них его уже потушили. Также в области сгорели два частных дома.
Минобороны сообщило, что ночью над регионом уничтожили 25 дронов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьРостов-на-ДонуЮрий СлюсарьПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
