Жительница Кузбасса Алина Съедина, родившая двойняшек в июле 2025 года в роддоме №1 Новокузнецка, положительно отзывается о персонале. РИА Новости, 14.01.2026
Женщина, рожавшая в роддоме №1 Новокузнецка, рассказала о персонале
КЕМЕРОВО, 14 янв - РИА Новости. Жительница Кузбасса Алина Съедина, родившая двойняшек в июле 2025 года в роддоме №1 Новокузнецка, положительно отзывается о персонале.
Как рассказала женщина, в 2025 году она обращалась в медучреждение дважды. Первый раз, когда было подозрение на проблемы с беременностью, второй раз – когда приехала рожать.
"Абсолютно отличное отношение. Меня успокоили, что все хорошо, беременность протекает отлично… У меня было плановое кесарево назначено на 29 июля, мы поехали рожать 27 июля, так как девчонки распорядились сами. Приехала. Встретили благополучно, весь медперсонал очень добрый… Сделали ЭКГ, подняли в родовую, сопроводили в родблок. Операция прошла успешно. Врачи просто изумительные… Весь медперсонал относился очень хорошо", – рассказала Съедина.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка
умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ
по Кемеровской области
РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК
сообщил о задержании главврача и и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.