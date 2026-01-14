Женщина, рожавшая в роддоме №1 Новокузнецка, рассказала о персонале

Как рассказала женщина, в 2025 году она обращалась в медучреждение дважды. Первый раз, когда было подозрение на проблемы с беременностью, второй раз – когда приехала рожать.

"Абсолютно отличное отношение. Меня успокоили, что все хорошо, беременность протекает отлично… У меня было плановое кесарево назначено на 29 июля, мы поехали рожать 27 июля, так как девчонки распорядились сами. Приехала. Встретили благополучно, весь медперсонал очень добрый… Сделали ЭКГ, подняли в родовую, сопроводили в родблок. Операция прошла успешно. Врачи просто изумительные… Весь медперсонал относился очень хорошо", – рассказала Съедина.