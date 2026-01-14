Рейтинг@Mail.ru
Женщина, рожавшая в роддоме №1 Новокузнецка, рассказала о персонале - РИА Новости, 14.01.2026
11:04 14.01.2026
Женщина, рожавшая в роддоме №1 Новокузнецка, рассказала о персонале
Женщина, рожавшая в роддоме №1 Новокузнецка, рассказала о персонале
Жительница Кузбасса Алина Съедина, родившая двойняшек в июле 2025 года в роддоме №1 Новокузнецка, положительно отзывается о персонале. РИА Новости, 14.01.2026
Женщина, рожавшая в роддоме №1 Новокузнецка, рассказала о персонале

Рожавшая в роддоме №1 Новокузнецка женщина назвала персонал изумительным

Здание роддома №1 Новокузнецка
Здание роддома №1 Новокузнецка
КЕМЕРОВО, 14 янв - РИА Новости. Жительница Кузбасса Алина Съедина, родившая двойняшек в июле 2025 года в роддоме №1 Новокузнецка, положительно отзывается о персонале.
Как рассказала женщина, в 2025 году она обращалась в медучреждение дважды. Первый раз, когда было подозрение на проблемы с беременностью, второй раз – когда приехала рожать.
"Абсолютно отличное отношение. Меня успокоили, что все хорошо, беременность протекает отлично… У меня было плановое кесарево назначено на 29 июля, мы поехали рожать 27 июля, так как девчонки распорядились сами. Приехала. Встретили благополучно, весь медперсонал очень добрый… Сделали ЭКГ, подняли в родовую, сопроводили в родблок. Операция прошла успешно. Врачи просто изумительные… Весь медперсонал относился очень хорошо", – рассказала Съедина.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.
Матвиенко поручила сенаторам следить за ситуацией с роддомом в Новокузнецке
