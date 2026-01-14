Нидерланды договорились с Грецией о возвращении беженцев

ГААГА, 14 янв - РИА Новости. Нидерланды договорились с Грецией о возвращении в эту страну лиц, которым было отказано в предоставлении убежища в королевстве, Нидерланды договорились с Грецией о возвращении в эту страну лиц, которым было отказано в предоставлении убежища в королевстве, сообщил нидерландский кабмин в среду.

Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил, который по совместительству исполняет обязанности министра по вопросам убежища и миграции, достиг договоренностей с Грецией в рамках нового Пакта по убежищу и миграции.

"Страны также договорились о том, что Нидерланды смогут снова возвращать просителей убежища в Грецию", - говорится в заявлении на сайте кабмина.

Согласно соглашению, Нидерланды будут вновь возвращать в Грецию беженцев, которым отказали в приеме в королевстве, по Дублинскому соглашению, а их финансовый вклад в европейский механизм перераспределения миграционной нагрузки снизится на несколько миллионов евро.