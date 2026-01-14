Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды договорились с Грецией о возвращении беженцев
22:38 14.01.2026
Нидерланды договорились с Грецией о возвращении беженцев
2026
в мире, нидерланды, греция
В мире, Нидерланды, Греция
Голландия. Вид на канал в старом центре Амстердама
Голландия. Вид на канал в старом центре Амстердама. Архивное фото
ГААГА, 14 янв - РИА Новости. Нидерланды договорились с Грецией о возвращении в эту страну лиц, которым было отказано в предоставлении убежища в королевстве, сообщил нидерландский кабмин в среду.
Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил, который по совместительству исполняет обязанности министра по вопросам убежища и миграции, достиг договоренностей с Грецией в рамках нового Пакта по убежищу и миграции.
"Страны также договорились о том, что Нидерланды смогут снова возвращать просителей убежища в Грецию", - говорится в заявлении на сайте кабмина.
Согласно соглашению, Нидерланды будут вновь возвращать в Грецию беженцев, которым отказали в приеме в королевстве, по Дублинскому соглашению, а их финансовый вклад в европейский механизм перераспределения миграционной нагрузки снизится на несколько миллионов евро.
Нидерланды с 2011 года не могли возвращать просителей убежища в Грецию в соответствии с Дублинским соглашением. Благодаря, в частности, голландским инвестициям Греция в последние годы предприняла значительные шаги для улучшения ситуации с предоставлением убежища и приемом беженцев на своей территории, отметили в правительстве.
