В АЭИ оценили перспективы отказа Индии от российской нефти

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Отказ Индии от российской нефти выглядит малореалистичным, несмотря на давление США, такое мнение высказал РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.

"Индия готова обсуждать, торговаться, слышать аргументы, если за ними стоит экономическая логика, но сценарии, где выбор делается исключительно под давлением, для неё крайне малореалистичны",- сказал он, добавив, что масштаб и характер экономики Индии таков, что она никогда не принимает стратегические решения под административным нажимом извне.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России , но выразил надежду, что использовать его не придется. Документом предусматривается введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.

Леер отметил, что ландшафт закупок может со временем меняться, в условиях глобальной торговли все крупные страны диверсифицируют источники энергоресурсов, смотрят на разные рынки, в том числе на поставщиков из арабских стран.

"Но в основе решений всегда остаётся баланс цены и качества. При растущем потреблении энергии в Индии российская нефть сохраняет высокий приоритет, в том числе потому, что альтернативные варианты зачастую заметно дороже", - сказал он, указав, что цена является серьезным фактором для экономики такого масштаба.

Наконец, добавил вице-президент АЭИ, "нельзя игнорировать общую фактуру сближения и усиления экономического взаимодействия между Россией и Индией".