В США объяснили, когда страны НАТО придут на поклон к России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию европейские государства — члены НАТО начали задумываться о диалоге с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Если Трамп продолжит конфронтацию с Данией из‑за Гренландии, это ускорит упадок НАТО и еще больше ослабит альянс. На самом деле премьер-министр Италии Мелони уже сейчас говорит: "Эй, может, нам стоит начать разговор с Россией?" Они (россияне. — Прим. ред.) предпочли бы ладить с европейцами. Ведь они не питают к ним ненависти. Но сегодня отношения с европейцами — это уже не то, без чего Россия не может обойтись", — отметил он.
"К тому же военная ситуация на земле на Украине, как мне кажется, будет быстро ухудшаться для ВСУ по сравнению с тем, что мы видим сейчас. <…> Это будет ускоряться, и русские завершат зачистку украинских солдат в Донбассе. Они значительно продвинутся. <…> Украина может оказаться перед угрозой потери трех крупных городов", — добавил аналитик.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в декабре прошлого года заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
