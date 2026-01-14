Рейтинг@Mail.ru
В США объяснили, когда страны НАТО придут на поклон к России
01:24 14.01.2026 (обновлено: 09:05 14.01.2026)
В США объяснили, когда страны НАТО придут на поклон к России
В США объяснили, когда страны НАТО придут на поклон к России - РИА Новости, 14.01.2026
В США объяснили, когда страны НАТО придут на поклон к России
Из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию европейские государства — члены НАТО начали задумываться о диалоге с Россией, заявил бывший... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
нато
дональд трамп
гренландия
россия
москва
ларри джонсон
сергей лавров
гренландия
россия
москва
в мире, нато, дональд трамп, гренландия, россия, москва, ларри джонсон, сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
В мире, НАТО, Дональд Трамп, Гренландия, Россия, Москва, Ларри Джонсон, Сергей Лавров, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
В США объяснили, когда страны НАТО придут на поклон к России

Аналитик Джонсон: Трамп толкает страны НАТО к диалогу с Россией

© AP Photo / Virginia MayoПустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию европейские государства — члены НАТО начали задумываться о диалоге с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Если Трамп продолжит конфронтацию с Данией из‑за Гренландии, это ускорит упадок НАТО и еще больше ослабит альянс. На самом деле премьер-министр Италии Мелони уже сейчас говорит: "Эй, может, нам стоит начать разговор с Россией?" Они (россияне. — Прим. ред.) предпочли бы ладить с европейцами. Ведь они не питают к ним ненависти. Но сегодня отношения с европейцами — это уже не то, без чего Россия не может обойтись", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Реалисты поневоле: идеологи "коалиции желающих" испугались своих планов
12 января, 08:00
При этом Джонсон подчеркнул, что Москва постоянно укрепляет политические позиции в связи с успешным наступлением в зоне СВО.
"К тому же военная ситуация на земле на Украине, как мне кажется, будет быстро ухудшаться для ВСУ по сравнению с тем, что мы видим сейчас. <…> Это будет ускоряться, и русские завершат зачистку украинских солдат в Донбассе. Они значительно продвинутся. <…> Украина может оказаться перед угрозой потери трех крупных городов", — добавил аналитик.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в декабре прошлого года заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Это смело и гениально: России показали, как надо делать дела
9 января, 08:00
 
В миреНАТОДональд ТрампГренландияРоссияМоскваЛарри ДжонсонСергей ЛавровЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
