НАТО готова вступить в войну, но есть нюанс

Новости из Европы в последнее время выглядят так, будто читаешь стенгазету сумасшедшего дома. Например, почтенное агентство Блумберг докладывает нам, что власти Британии и Германии на полном серьезе рассматривают отправку своих военных контингентов в Гренландию.
Нет, это не опечатка. Нет, не на Украину. Джоны и фрицы должны пополнить сухопутные военные силы Зеленой земли, усилив собой подразделение из двух собачьих упряжек, которое, как известно, и защищает Гренландию от врагов.
Спустя пару дней индеец Зоркий Глаз заметил, что на Гренландию претендует отнюдь не Москва, а Вашингтон. Ну трудно было не заметить. Дональд Трамп многократно заявлял о том, что США нужно немедленно присоединить остров, и уже поручил Объединенному командованию специальных операций Соединенных Штатов подготовить детальный план вторжения в Гренландию.
Но это не остановило Фридриха Мерца и Кира Стармера. Канцлер Германии хочет отправить на остров военную миссию НАТО, а премьер-министр Великобритании ждет, что союзники нарастят там свое военное присутствие.
Официальная мотивировка этой дикой затеи — защитить Гренландию от России для Трампа. Но по сути это план кампании по защите Гренландии от Трампа. То есть НАТО оказалась на пороге войны, но не с внешним врагом, а внутри себя. "С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой..."
Военная истерия захватила европейцев, и вот уже шведский премьер-министр грозит кулачком Трампу: "Вашингтон должен быть благодарен Дании за то, что она всегда была верным союзником". О да, конечно. В Вашингтоне прямо задрожали. Не была бы Дания союзником, ужас каких дел она бы натворила, конечно. Мы не сомневаемся.
"Швеция и Прибалтика стоят заодно с нашими датскими друзьями", — продолжил Ульф Кристерссон. Ну теперь Штатам точно конец. Противостояния с Прибалтикой американским Вооруженным силам явно не выдержать.
Интересно, как все эти деятели представляют себе реальные сражения в гренландских льдах европейских натовцев и американских морпехов. Или то, как американские летчики будут уничтожать с воздуха своих лучших союзников, затаившихся в сугробах где-нибудь под Греннедалем.
У населения Германии и Британии военные перспективы гренландской кампании вызвали нескрываемый ужас. Неутоленный реваншизм приятно расчесывать у себя дома, в боевых действиях от него проку нет.
Влиятельная английская газета The Telegraph призвала страну срочно покинуть Североатлантический альянс: "Британии пора выйти из НАТО, как ранее она вышла из ЕС". Немцы выходят на уличные манифестации против милитаризации страны. "Коллапс НАТО" стал общим местом. И только незамутненный генсек альянса продолжает уговаривать ошалевшую общественность: да что вы, что вы, "НАТО вообще не в кризисе". Ну мы поняли.
С интересом наблюдаем, как столкновение интересов США и европейских стран перерастает в военное измерение и грозит реальными боестолкновениями и развалом некогда могучего альянса. От всей души желаем успеха обеим сторонам: идите сожрите уже друг друга.
