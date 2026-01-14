Заседание межправкомиссии России и Намибии пройдет в феврале

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Ближайшее заседание российско-намибийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в намибийской столице Виндхуке в феврале, заявила глава намибийского МИД Сельма Ашипала-Мусавьи.
"Мы оптимистично смотрим и очень ждем предстоящее заседание межправительственной комиссии, которое Намибия примет в следующем месяцев в Виндхуке", - сказала она журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Позднее в ходе встречи с делегацией Намибии на площадке общероссийской общественной организации "Деловая Россия" намибийский министр уточнила, что встреча пройдет 23-26 февраля.
"Вчера у нас была очень продуктивная встреча с сопредседателем российско-намибийской межправительственной комиссии господином (вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО Юрием) Трутневым. В феврале состоится наша следующая встреча. Соответственно, мы хотели бы объявить об этом представителям российского бизнеса. Встреча пройдет 23-26 февраля",- сказала министр.
По ее словам, Россия и Намибия поддерживают традиционно дружественные отношения.
"Сейчас мы имеем отличную возможность их перезапустить и усилить в новом бизнес-пространстве", - подчеркнула дипломат.
Ранее в Москве прошла рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), председателя российской части межправительственной российско-намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Юрия Трутнева с министром международных отношений и торговли Республики Намибия, председателем намибийской части межправкомиссии Сельмой Ашипала–Мусавьи. Стороны рассмотрели аспекты подготовки к проведению 11-го заседания Российско-Намибийской МПК в Виндхуке в 2026 году.