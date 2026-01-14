Рейтинг@Mail.ru
Заседание межправкомиссии России и Намибии пройдет в феврале - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 14.01.2026 (обновлено: 17:47 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/namibiya-2067804435.html
Заседание межправкомиссии России и Намибии пройдет в феврале
Заседание межправкомиссии России и Намибии пройдет в феврале - РИА Новости, 14.01.2026
Заседание межправкомиссии России и Намибии пройдет в феврале
Ближайшее заседание российско-намибийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в намибийской столице Виндхуке в... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:52:00+03:00
2026-01-14T17:47:00+03:00
в мире
виндхук
сергей лавров
намибия
россия
деловая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067782956_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_5d377eeafcb5d412e90a0c713c64c8a2.jpg
https://ria.ru/20260114/rosatom-2067752987.html
https://ria.ru/20260114/lavrov-2067801108.html
виндхук
намибия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067782956_212:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_8f8495b319e47a48997a52f9ca8c553d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виндхук, сергей лавров, намибия, россия, деловая россия
В мире, Виндхук, Сергей Лавров, Намибия, Россия, Деловая Россия
Заседание межправкомиссии России и Намибии пройдет в феврале

Заседание межправкомиссии России и Намибии пройдет в феврале в Виндхуке

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Селма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Селма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Селма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Ближайшее заседание российско-намибийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в намибийской столице Виндхуке в феврале, заявила глава намибийского МИД Сельма Ашипала-Мусавьи.
"Мы оптимистично смотрим и очень ждем предстоящее заседание межправительственной комиссии, которое Намибия примет в следующем месяцев в Виндхуке", - сказала она журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Встреча заместителя генерального директора по международной деятельности Росатома Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Россия и Намибия подготовят соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Вчера, 10:52
Позднее в ходе встречи с делегацией Намибии на площадке общероссийской общественной организации "Деловая Россия" намибийский министр уточнила, что встреча пройдет 23-26 февраля.
"Вчера у нас была очень продуктивная встреча с сопредседателем российско-намибийской межправительственной комиссии господином (вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО Юрием) Трутневым. В феврале состоится наша следующая встреча. Соответственно, мы хотели бы объявить об этом представителям российского бизнеса. Встреча пройдет 23-26 февраля",- сказала министр.
По ее словам, Россия и Намибия поддерживают традиционно дружественные отношения.
"Сейчас мы имеем отличную возможность их перезапустить и усилить в новом бизнес-пространстве", - подчеркнула дипломат.
Ранее в Москве прошла рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), председателя российской части межправительственной российско-намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Юрия Трутнева с министром международных отношений и торговли Республики Намибия, председателем намибийской части межправкомиссии Сельмой Ашипала–Мусавьи. Стороны рассмотрели аспекты подготовки к проведению 11-го заседания Российско-Намибийской МПК в Виндхуке в 2026 году.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Лавров принял приглашение главы МИД Намибии посетить страну
Вчера, 13:40
 
В миреВиндхукСергей ЛавровНамибияРоссияДеловая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала