Стало известно, где находится заочно осужденный британский наемник

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заочно приговоренный в России к 14 годам колонии строгого режима британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд находится в Харькове, выяснило РИА Новости.
Верховный суд ДНР в конце марта 2025 года заочно приговорил Гуда к 14 годам колонии строгого режима. По данным следствия, с марта 2022 по январь 2025 года Гуд в качестве наемника прибыл на территорию Украины, где вступил в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Позже он перешел в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ, где принимал участие в боевых действиях на территории ДНР против военнослужащих российской армии.
В конце лета прошлого года Гуд написал в социальной сети Instagram* о том, что вновь решил воевать в рядах ВСУ, и выложил несколько видео с украинскими военными. В сентябре наемник опубликовал фото, на котором он сидит рядом с телом убитого и улыбается, в комментариях он указал, что находится в ДНР.
"Пусть все мои друзья по всей стране: на востоке, севере и юге, и я здесь, в Харькове, выживем этой праздничной ночью", - написал Гуд в одном из последних постов в соцсети.
Ранее РИА Новости уже публиковало выдержки из постов Гуда в социальных сетях, в которых он признавался в агрессивном поведении и в том, что он просто "любит убивать", скучает по убийствам и по тем временам, когда он "глядя на любого человека, видел смерть и кровь". Самые кровопролитные бои на Украине он называл лучшими моментами своей жизни. После публикации РИА Новости наемник ограничивал доступ к своим страницам в соцсетях.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
