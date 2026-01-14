Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, где находится заочно осужденный британский наемник - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:03 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/naemnik-2067716091.html
Стало известно, где находится заочно осужденный британский наемник
Стало известно, где находится заочно осужденный британский наемник - РИА Новости, 14.01.2026
Стало известно, где находится заочно осужденный британский наемник
Заочно приговоренный в России к 14 годам колонии строгого режима британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд находится в Харькове, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T05:03:00+03:00
2026-01-14T05:03:00+03:00
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
https://ria.ru/20250710/naemnik-2028409766.html
https://ria.ru/20250828/naemnik-2037994086.html
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, россия, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Стало известно, где находится заочно осужденный британский наемник

РИА Новости: заочно осужденный британский наемник Гуд находится в Харькове

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заочно приговоренный в России к 14 годам колонии строгого режима британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд находится в Харькове, выяснило РИА Новости.
Верховный суд ДНР в конце марта 2025 года заочно приговорил Гуда к 14 годам колонии строгого режима. По данным следствия, с марта 2022 по январь 2025 года Гуд в качестве наемника прибыл на территорию Украины, где вступил в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Позже он перешел в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ, где принимал участие в боевых действиях на территории ДНР против военнослужащих российской армии.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Еще одному британскому наемнику, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор
10 июля 2025, 17:26
В конце лета прошлого года Гуд написал в социальной сети Instagram* о том, что вновь решил воевать в рядах ВСУ, и выложил несколько видео с украинскими военными. В сентябре наемник опубликовал фото, на котором он сидит рядом с телом убитого и улыбается, в комментариях он указал, что находится в ДНР.
"Пусть все мои друзья по всей стране: на востоке, севере и юге, и я здесь, в Харькове, выживем этой праздничной ночью", - написал Гуд в одном из последних постов в соцсети.
Ранее РИА Новости уже публиковало выдержки из постов Гуда в социальных сетях, в которых он признавался в агрессивном поведении и в том, что он просто "любит убивать", скучает по убийствам и по тем временам, когда он "глядя на любого человека, видел смерть и кровь". Самые кровопролитные бои на Украине он называл лучшими моментами своей жизни. После публикации РИА Новости наемник ограничивал доступ к своим страницам в соцсетях.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Заочно приговоренный в России британский наемник вновь решил воевать за ВСУ
28 августа 2025, 04:48
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала