Стало известно, где находится заочно осужденный британский наемник

В конце лета прошлого года Гуд написал в социальной сети Instagram* о том, что вновь решил воевать в рядах ВСУ, и выложил несколько видео с украинскими военными. В сентябре наемник опубликовал фото, на котором он сидит рядом с телом убитого и улыбается, в комментариях он указал, что находится в ДНР.

Ранее РИА Новости уже публиковало выдержки из постов Гуда в социальных сетях, в которых он признавался в агрессивном поведении и в том, что он просто "любит убивать", скучает по убийствам и по тем временам, когда он "глядя на любого человека, видел смерть и кровь". Самые кровопролитные бои на Украине он называл лучшими моментами своей жизни. После публикации РИА Новости наемник ограничивал доступ к своим страницам в соцсетях.