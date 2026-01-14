В Москве к 2030 году откроют новые флагманские лыжные трассы

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Новые флагманские лыжные трассы "Битцевский лес", "Братеевская", "Яуза", "Новая Звезда", "Гребной канал", "Зеленоградская", "Вороново", "Боровская" и другие откроют в Москве к 2030 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"К 2030 году планируем создать флагманские трассы "Битцевский лес", "Братеевская", "Яуза", "Новая Звезда", "Гребной канал", "Зеленоградская", "Вороново", "Боровская" и другие", - написал Собянин в своем канале на платформе Мax.

Мэр отметил, что кроме флагманских трасс по новым рекомендациям будут обустраиваться менее крупные окружные и районные лыжные трассы.

"В столице успешно работает первая флагманская лыжная трасса. В декабре мы открыли ее в парке 850-летия Москвы... Сегодня трасса принимает больше 6,3 тысячи человек в неделю. Для любителей спорта организованы секции по лыжным гонкам, биатлону и ОФП (общей физической подготовке). Для школьников и студентов - уроки физкультуры, для старшего поколения - занятия в рамках "Московского долголетия", - добавил Собянин.