В Москве к 2030 году откроют новые флагманские лыжные трассы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:06 14.01.2026
В Москве к 2030 году откроют новые флагманские лыжные трассы
В Москве к 2030 году откроют новые флагманские лыжные трассы
Новые флагманские лыжные трассы "Битцевский лес", "Братеевская", "Яуза", "Новая Звезда", "Гребной канал", "Зеленоградская", "Вороново", "Боровская" и другие... РИА Новости, 14.01.2026
В Москве к 2030 году откроют новые флагманские лыжные трассы

Девушка катается на лыжах. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Новые флагманские лыжные трассы "Битцевский лес", "Братеевская", "Яуза", "Новая Звезда", "Гребной канал", "Зеленоградская", "Вороново", "Боровская" и другие откроют в Москве к 2030 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"К 2030 году планируем создать флагманские трассы "Битцевский лес", "Братеевская", "Яуза", "Новая Звезда", "Гребной канал", "Зеленоградская", "Вороново", "Боровская" и другие", - написал Собянин в своем канале на платформе Мax.
Мэр отметил, что кроме флагманских трасс по новым рекомендациям будут обустраиваться менее крупные окружные и районные лыжные трассы.
"В столице успешно работает первая флагманская лыжная трасса. В декабре мы открыли ее в парке 850-летия Москвы... Сегодня трасса принимает больше 6,3 тысячи человек в неделю. Для любителей спорта организованы секции по лыжным гонкам, биатлону и ОФП (общей физической подготовке). Для школьников и студентов - уроки физкультуры, для старшего поколения - занятия в рамках "Московского долголетия", - добавил Собянин.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день это крупнейшая в мире лыжная трасса с искусственным оснежением, освещением на всем протяжении маршрута и необходимой инфраструктурой для отдыха в городской черте.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
