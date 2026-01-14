В Москве врачи спасли пациента с измененным цветом кожи

Пациент с критичной концентрацией метгемоглобина, поступивший в больницу Вересаева в Москве

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Врачи в Москве спасли пациента с измененным цветом кожи после передозировки препаратом, у него выявили острую форму метгемоглобинемии, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"В больницу Вересаева поступил пациент в необычном состоянии. У мужчины изменился цвет кожи, оболочки губ и языка, были признаки выраженного цианоза кожных покровов и слизистых оболочек. При сборе анамнеза выяснилось, что ему стало плохо вскоре после приёма лекарства. Медики оперативно провели обследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у пациента была острая метгемоглобинемия на фоне передозировки бензокаин-содержащими препаратами.

"Это жизнеугрожающее состояние, при котором в крови повышается концентрация метгемоглобина - аномальной формы гемоглобина, в которой железо находится в окисленной форме и не может переносить кислород. Мы провели консилиум с ответственным токсикологом из Склифа и диагноз подтвердился. В нашей больнице пациенту оказали симптоматическое лечение с кислородотерапией и введением витамина C внутривенно капельно", - прокомментировала лечащий врач Ксения Александровна, чьи слова приводятся в сообщении.