В Москве врачи спасли пациента с измененным цветом кожи
В Москве врачи спасли пациента с измененным цветом кожи - РИА Новости, 14.01.2026
В Москве врачи спасли пациента с измененным цветом кожи
Врачи в Москве спасли пациента с измененным цветом кожи после передозировки препаратом, у него выявили острую форму метгемоглобинемии, сообщается в... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:38:00+03:00
2026-01-14T17:38:00+03:00
2026-01-14T17:38:00+03:00
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Врачи в Москве спасли пациента с измененным цветом кожи после передозировки препаратом, у него выявили острую форму метгемоглобинемии, сообщается
в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"В больницу Вересаева поступил пациент в необычном состоянии. У мужчины изменился цвет кожи, оболочки губ и языка, были признаки выраженного цианоза кожных покровов и слизистых оболочек. При сборе анамнеза выяснилось, что ему стало плохо вскоре после приёма лекарства. Медики оперативно провели обследование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у пациента была острая метгемоглобинемия на фоне передозировки бензокаин-содержащими препаратами.
"Это жизнеугрожающее состояние, при котором в крови повышается концентрация метгемоглобина - аномальной формы гемоглобина, в которой железо находится в окисленной форме и не может переносить кислород. Мы провели консилиум с ответственным токсикологом из Склифа и диагноз подтвердился. В нашей больнице пациенту оказали симптоматическое лечение с кислородотерапией и введением витамина C внутривенно капельно", - прокомментировала лечащий врач Ксения Александровна, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что через несколько часов после терапии состояние стабилизировалось, цвет кожи нормализовался, и пациента перевели в палату общего профиля, откуда вскоре выписали с рекомендациями.