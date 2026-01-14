Рейтинг@Mail.ru
17:38 14.01.2026
В Москве врачи спасли пациента с измененным цветом кожи
В Москве врачи спасли пациента с измененным цветом кожи
Врачи в Москве спасли пациента с измененным цветом кожи после передозировки препаратом, у него выявили острую форму метгемоглобинемии, сообщается в... РИА Новости, 14.01.2026
В Москве врачи спасли пациента с измененным цветом кожи

В Москве спасли пациента с острой формой метгемоглобинемии

© Фото : Московская медицина/TelegramПациент с критичной концентрацией метгемоглобина, поступивший в больницу Вересаева в Москве
© Фото : Московская медицина/TelegramПациент с критичной концентрацией метгемоглобина, поступивший в больницу Вересаева в Москве
© Фото : Московская медицина/Telegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Врачи в Москве спасли пациента с измененным цветом кожи после передозировки препаратом, у него выявили острую форму метгемоглобинемии, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"В больницу Вересаева поступил пациент в необычном состоянии. У мужчины изменился цвет кожи, оболочки губ и языка, были признаки выраженного цианоза кожных покровов и слизистых оболочек. При сборе анамнеза выяснилось, что ему стало плохо вскоре после приёма лекарства. Медики оперативно провели обследование", - говорится в сообщении.
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли 13-летнего подростка, который проглотил магнитные шарики - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Подмосковные врачи спасли подростка, проглотившего магнитные шарики
Вчера, 16:13
Отмечается, что у пациента была острая метгемоглобинемия на фоне передозировки бензокаин-содержащими препаратами.
"Это жизнеугрожающее состояние, при котором в крови повышается концентрация метгемоглобина - аномальной формы гемоглобина, в которой железо находится в окисленной форме и не может переносить кислород. Мы провели консилиум с ответственным токсикологом из Склифа и диагноз подтвердился. В нашей больнице пациенту оказали симптоматическое лечение с кислородотерапией и введением витамина C внутривенно капельно", - прокомментировала лечащий врач Ксения Александровна, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что через несколько часов после терапии состояние стабилизировалось, цвет кожи нормализовался, и пациента перевели в палату общего профиля, откуда вскоре выписали с рекомендациями.
Хирургическая операция - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Приморье врачи спасли руку девочки, которую зажевало в эскалаторе
12 января, 14:15
 
