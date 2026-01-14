https://ria.ru/20260114/moskva-2067782808.html
В Москве задержали полуголого мужчину, проникшего ночью в детсад
В Москве задержали полуголого мужчину, проникшего ночью в детсад - РИА Новости, 14.01.2026
В Москве задержали полуголого мужчину, проникшего ночью в детсад
Мужчина ночью на северо-востоке Москвы проник в здание детского сада, чтобы переночевать, он задержан и передан полиции, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Мужчина ночью на северо-востоке Москвы проник в здание детского сада, чтобы переночевать, он задержан и передан полиции, сообщили
в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
"Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии
по Москве
задержали мужчину, незаконно проникшего в здание детского сада на северо-востоке столицы", - говорится на сайте ведомства.
Ночью сторож учреждения услышал посторонний шум на верхнем этаже и нажал тревожную кнопку. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили полуголого мужчину, который, как видно на видео, опубликованном на сайте ведомства, прятался в туалете здания. Правоохранителям он пояснил, что забрался в одно из окон с помощью лестницы, чтобы переночевать, а также утверждал, что скрывался от неизвестных лиц.
"39-летний нарушитель сопротивления не оказывал и добровольно сдался росгвардейцам. Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам полиции", - заключили в ведомстве.