В Москве задержали полуголого мужчину, проникшего ночью в детсад

Ночью сторож учреждения услышал посторонний шум на верхнем этаже и нажал тревожную кнопку. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили полуголого мужчину, который, как видно на видео, опубликованном на сайте ведомства, прятался в туалете здания. Правоохранителям он пояснил, что забрался в одно из окон с помощью лестницы, чтобы переночевать, а также утверждал, что скрывался от неизвестных лиц.