14.01.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:20 14.01.2026
Москва передала новым регионам России коммунальную технику
Москва передала новым регионам России коммунальную технику
Москва передала новым регионам России коммунальную технику
Москва передала новым регионам России коммунальную технику, в 2025 году ДНР получила 207 машин, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.01.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
россия
донецкая народная республика
сергей собянин
москва, россия, донецкая народная республика, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Собянин
Коммунальная техника. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва передала новым регионам России коммунальную технику, в 2025 году ДНР получила 207 машин, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Москва передала новым регионам России коммунальную технику. В 2025 году ДНР получила 207 машин, Херсонская область - 50, Запорожская - 20", - написал Собянин в мессенджере MAX.
Он отметил, что среди них дорожно-комбинированные машины, вакуумные подметально-уборочные машины, самосвалы, грузовые фургоны, бортовые машины, техника для ремонта асфальтобетонных покрытий, эвакуаторы, многофункциональные тракторы и фронтальные погрузчики.
"Эта техника помогает новым регионам обслуживать объекты дорожного хозяйства и городские территории, ликвидировать повреждения на инженерных сетях, проводить другие ремонтные работы", - добавил мэр.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В ЕГРН внесли сведения о 7 млн кв м земельных участков в Москве
Вчера, 11:18
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей Собянин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
