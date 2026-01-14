МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва передала новым регионам России коммунальную технику, в 2025 году ДНР получила 207 машин, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва передала новым регионам России коммунальную технику. В 2025 году ДНР получила 207 машин, Херсонская область - 50, Запорожская - 20", - написал Собянин в мессенджере MAX.

Он отметил, что среди них дорожно-комбинированные машины, вакуумные подметально-уборочные машины, самосвалы, грузовые фургоны, бортовые машины, техника для ремонта асфальтобетонных покрытий, эвакуаторы, многофункциональные тракторы и фронтальные погрузчики.