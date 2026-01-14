Рейтинг@Mail.ru
На юге Москвы столкнулись автомобиль и электробус - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 14.01.2026 (обновлено: 12:29 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/moskva-2067734868.html
На юге Москвы столкнулись автомобиль и электробус
На юге Москвы столкнулись автомобиль и электробус - РИА Новости, 14.01.2026
На юге Москвы столкнулись автомобиль и электробус
Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и электробуса произошло на юге Москвы в среду, пострадавших в электробусе нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T09:26:00+03:00
2026-01-14T12:29:00+03:00
происшествия
москва
мосгортранс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067203580_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e99900813b7bdda983d80e3466325948.jpg
https://ria.ru/20260113/moskva-2067678617.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_bb3eff70a65397c0bef2cff2d3be4c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мосгортранс
Происшествия, Москва, Мосгортранс
На юге Москвы столкнулись автомобиль и электробус

В Москве на улице Подольских Курсантов столкнулись автомобиль и электробус

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и электробуса произошло на юге Москвы в среду, пострадавших в электробусе нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
"Сегодня около 7.35 на улице Подольских Курсантов, в районе дома 20а, произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса маршрута с891. По предварительной информации, водитель автомобиля не предоставил преимущество электробусу при съезде со второстепенной дороги. В электробусе пострадавших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - рассказали в пресс-службе.
Последствия ДТП на внешней стороне Третьего транспортного кольца - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Москве произошло ДТП с опрокидывание машины
13 января, 20:21
 
ПроисшествияМоскваМосгортранс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала