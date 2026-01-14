На юге Москвы столкнулись автомобиль и электробус

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и электробуса произошло на юге Москвы в среду, пострадавших в электробусе нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня около 7.35 на улице Подольских Курсантов, в районе дома 20а, произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса маршрута с891. По предварительной информации, водитель автомобиля не предоставил преимущество электробусу при съезде со второстепенной дороги. В электробусе пострадавших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - рассказали в пресс-службе.