Более 2,7 тысячи питомцев из приютов в Москве обрели дом за год
Более 2,7 тысячи питомцев из приютов в Москве обрели дом за год - РИА Новости, 14.01.2026
Более 2,7 тысячи питомцев из приютов в Москве обрели дом за год
В прошлом году более 2,7 тысячи собак и кошек из столичных приютов стали домашними, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 14.01.2026
Благодаря сервису "Моспитомец" 2,7 тыс животных из приютов за год обрели дом