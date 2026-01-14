Рейтинг@Mail.ru
Более 2,7 тысячи питомцев из приютов в Москве обрели дом за год - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:24 14.01.2026 (обновлено: 17:11 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/moskva-2067734576.html
Более 2,7 тысячи питомцев из приютов в Москве обрели дом за год
Более 2,7 тысячи питомцев из приютов в Москве обрели дом за год - РИА Новости, 14.01.2026
Более 2,7 тысячи питомцев из приютов в Москве обрели дом за год
В прошлом году более 2,7 тысячи собак и кошек из столичных приютов стали домашними, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T09:24:00+03:00
2026-01-14T17:11:00+03:00
хорошие новости
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067733360_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_99e6eb7e6e8fdb390a1dc0e3d1c69453.jpg
https://ria.ru/20250818/sobaki-2035984796.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067733360_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_aff9cafb5fb1fbfd64e729678f072b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
Более 2,7 тысячи питомцев из приютов в Москве обрели дом за год

Благодаря сервису "Моспитомец" 2,7 тыс животных из приютов за год обрели дом

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыБолее 2,7 тысячи питомцев из столичных приютов стали домашними в 2025 году
Более 2,7 тысячи питомцев из столичных приютов стали домашними в 2025 году - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Более 2,7 тысячи питомцев из столичных приютов стали домашними в 2025 году
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В прошлом году более 2,7 тысячи собак и кошек из столичных приютов стали домашними, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Москвичи приезжали за кошками и собаками в приюты, забирали их с выставок по пристройству, знакомились с анкетами в новом сервисе "Моспитомец" и в социальных сетях", — говорится в публикации.
Всего в Москве работают 13 городских приютов, сейчас там живут более 15 тысяч привитых, чипированных и готовых к домашней жизни питомцев.
Фестиваль Моспитомец на Тверском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Собаки и кошки из приютов обрели новых хозяев на фестивале "Моспитомец"
18 августа 2025, 08:47
 
Хорошие новостиОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала