В Москве мошенники обманули пенсионерку на более чем 20 миллионов рублей
18:32 14.01.2026
В Москве мошенники обманули пенсионерку на более чем 20 миллионов рублей
В Москве мошенники обманули пенсионерку на более чем 20 миллионов рублей
происшествия
москва
россия
тюмень
москва
россия
тюмень
происшествия, москва, россия, тюмень
Происшествия, Москва, Россия, Тюмень
Банкноты номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Мошенники под видом работников силовых ведомств и госорганизаций обманули столичную пенсионерку на более чем 20 миллионов рублей в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 78-летняя местная жительница. Было установлено, что пожилой женщине позвонили неизвестные, которые представились работниками силовых ведомств и госорганизаций. Под предлогом оказания помощи в задержании преступника, а также декларирования имевшихся у нее денежных средств аферисты убедили пенсионерку обналичить сбережения и передать их неизвестным", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что женщина в течение трех недель передала нескольким приезжавшим к ней курьерам более 20 миллионов рублей.
В главке отметили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых – 18-летнего жителя Тюмени, который находился в Москве без определенного места жительства. По версии следствия, он забрал у потерпевшей 500 тысяч рублей и перевел их кураторам за денежное вознаграждение.
В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Фигурант заключен под стражу.
"Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание организаторов и соучастников преступления, а также установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого", - заключили в ведомстве.
Происшествия Москва Россия Тюмень
 
 
