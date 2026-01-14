В Москве мошенники обманули пенсионерку на более чем 20 миллионов рублей

"В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 78-летняя местная жительница. Было установлено, что пожилой женщине позвонили неизвестные, которые представились работниками силовых ведомств и госорганизаций. Под предлогом оказания помощи в задержании преступника, а также декларирования имевшихся у нее денежных средств аферисты убедили пенсионерку обналичить сбережения и передать их неизвестным", - говорится в сообщении.