Россиян предупредили о схемах мошенничества со звонком из "автошколы"

"Хочу предупредить граждан, которые проходят обучение вождению. Появились мошеннические схемы, которые начинаются с телефонного звонка от имени администрации автошколы", - написала она в Telegram-канале.

Никогда с ними не сталкивался/лась

Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?

"Получить сведения об обучающихся мошенникам несложно. Достаточно открытых страниц в соцсетях, чатов учеников или публичных групп самой автошколы", - отметила Волк.

Она добавила, что встречаются также фишинговые ресурсы - мошенники создают фейковые Telegram-каналы и сайты популярных образовательных организаций, на которых предлагают "льготное место" или "раннюю запись", требуя при этом срочную предоплату на карту физического лица. После перевода деньги исчезают, а попытки "оформить возврат" используются для выманивания данных банковской карты.