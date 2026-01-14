Россиян предупредили о схемах мошенничества со звонком из "автошколы"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Телефонные мошенники якобы из администрации автошколы под предлогом записи на занятие или активации учебного кабинета выманивают код авторизации, после чего начинают стандартную цепочку давления, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Хочу предупредить граждан, которые проходят обучение вождению. Появились мошеннические схемы, которые начинаются с телефонного звонка от имени администрации автошколы", - написала она в Telegram-канале.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Волк отметила, что при звонке злоумышленники сообщают, что необходимо назвать код авторизации для записи на занятие, активировать учебный кабинет или подтвердить экзамен. Как только код передан, мошенники начинают стандартную цепочку давления: имитацию взлома, сообщения о якобы утечке данных и появление "сотрудников правоохранительных органов", которые убеждают "спасти деньги" или "принять участие в следственных действиях".
"Получить сведения об обучающихся мошенникам несложно. Достаточно открытых страниц в соцсетях, чатов учеников или публичных групп самой автошколы", - отметила Волк.
Она добавила, что встречаются также фишинговые ресурсы - мошенники создают фейковые Telegram-каналы и сайты популярных образовательных организаций, на которых предлагают "льготное место" или "раннюю запись", требуя при этом срочную предоплату на карту физического лица. После перевода деньги исчезают, а попытки "оформить возврат" используются для выманивания данных банковской карты.
"Не выполняйте указания неизвестных, кем бы они ни представлялись. Блокируйте таких людей и не вступайте с ними в разговоры. Предупредите об этом своих знакомых", - заключила официальный представитель МВД РФ.
Школьников предупредили о мошенниках, притворяющихся учителями
27 октября 2025, 19:17