Эксперт предположил, зачем ЕС дает займы Молдавии

Экономист предположил, что возможно, молдавскому правительству дают взаймы для того, чтобы оно было в состоянии вернуть ранее взятые кредиты. "Ведь с июля 2021 года по сентябрь 2025 года возврат составил практически половину от новых кредитов ЕС. Возможно, они дают взаймы молдавскому правительству для того, чтобы "простимулировать" свой экспорт из ЕС в Молдову? Ведь импорт из ЕС за этот период вырос на 81%, а наш экспорт в ЕС на 39%. Короче, не нужна нам ваша рыба, дайте лучше удочку", - отметил Головатюк.