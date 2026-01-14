Эксперт предположил, зачем ЕС дает займы Молдавии

КИШИНЕВ, 14 янв - РИА Новости. Евросоюз дает огромные займы Молдавии для того, чтобы "простимулировать" продажу своих товаров в республику, которая значительно возросла за последние годы, считает бывший председатель молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, экономист Владимир Головатюк.
Ранее в среду Национальное бюро статистики Молдавии сообщило, что дефицит торгового баланса Молдавии за январь-ноябрь 2025 года вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 6,39 миллиарда долларов. Пояснялось, что к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса привел значительный разрыв между экспортом и импортом товаров в январе-ноябре 2025 года.
"После прихода ПДС (правящей почти 4,5 года партии "Действие и солидарность" - ред.) к власти правительство получило от ЕС займов больше, чем от МВФ и Мирового банка вместе взятых – 1,9 миллиарда долларов против 1,6 миллиарда долларов… Можно, конечно, говорить, что в трудные времена истинные друзья приходят на помощь", - написал Головатюк в своем Telegram-канале.
"Однако, тут же вспоминаешь о торговом дисбалансе, а именно о том, что, например, экспорт в Румынию за девять месяцев 2025 года сократился на 8%, а импорт вырос на 70% и в результате торговый дефицит с Румынией вырос в пять раз. Вспоминаешь и о том, что сейчас импорт из ЕС превышает экспорт в ЕС в 2,4 раза, а в 2021 году в 1,6 раза. Вспоминаешь об этом и все становится на свои места", - добавил он.
Экономист предположил, что возможно, молдавскому правительству дают взаймы для того, чтобы оно было в состоянии вернуть ранее взятые кредиты. "Ведь с июля 2021 года по сентябрь 2025 года возврат составил практически половину от новых кредитов ЕС. Возможно, они дают взаймы молдавскому правительству для того, чтобы "простимулировать" свой экспорт из ЕС в Молдову? Ведь импорт из ЕС за этот период вырос на 81%, а наш экспорт в ЕС на 39%. Короче, не нужна нам ваша рыба, дайте лучше удочку", - отметил Головатюк.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.