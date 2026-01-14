Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поговорил по телефону с премьером Белоруссии
20:51 14.01.2026
Мишустин поговорил по телефону с премьером Белоруссии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Александр Турчин по телефону обсудили совместные проекты России и Белоруссии, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Александр Турчин по телефону обсудили совместные проекты России и Белоруссии, сообщается на сайте правительства РФ.
"Председатель правительства России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Республики Белоруссия Александром Турчиным. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, обсудили реализацию совместных проектов в различных отраслях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мишустин и Турчин уделили особое внимание укреплению интеграционного взаимодействия в Союзном государстве России и Белоруссии, и в Евразийском экономическом союзе.
