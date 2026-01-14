https://ria.ru/20260114/mishustin-2067917793.html
Мишустин поговорил по телефону с премьером Белоруссии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Александр Турчин по телефону обсудили совместные проекты России и Белоруссии, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.01.2026
