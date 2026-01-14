Мишустин поручил подготовить новую стратегию развития ДФО до 2030 года

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 15 июля подготовить проект новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Проект новой Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2030 года с прогнозом до 2036 года должен быть подготовлен к 15 июля 2026 года. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам профильной стратегической сессии, состоявшейся 9 декабря 2025 года", - рассказали в пресс-службе кабмина.
Подготовкой документа занимается Минвостокразвития совместно с другими федеральными органами власти и главами дальневосточных регионов.
"В числе прочих задач им необходимо сформировать социально-экономическую модель развития округа, учитывающую систему расселения и географические особенности макрорегиона, в том числе климат, экологию и сейсмическую активность, а также учесть различные сценарии развития округа", - уточнили в кабмине.
В течение шести месяцев после утверждения стратегии в правительство должны представить план её реализации.
Новая стратегия заменит аналогичный документ, действовавший до 2025 года, напомнили в кабмине. Мишустин ранее сообщил, что за время реализации действующей стратегии валовой региональный продукт на Дальнем Востоке вырос на 25%, было привлечено 5,5 триллионов рублей частных инвестиций, создано свыше 170 тысяч новых рабочих мест. Глава правительства также поручил проанализировать достигнутые результаты и учесть их при разработке нового документа, сообщили в пресс-службе кабмина.
