Мишустин поручил подготовить новую стратегию развития ДФО до 2030 года - РИА Новости, 14.01.2026
10:46 14.01.2026
Мишустин поручил подготовить новую стратегию развития ДФО до 2030 года
Мишустин поручил подготовить новую стратегию развития ДФО до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 15 июля подготовить проект новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года, сообщила... РИА Новости, 14.01.2026
экономика, россия, дальний восток, михаил мишустин
Экономика, Россия, Дальний Восток, Михаил Мишустин
Мишустин поручил подготовить новую стратегию развития ДФО до 2030 года

Проект новой стратегии развития Дальнего Востока подготовят к 15 июля

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРыбный порт во Владивостоке
Рыбный порт во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Рыбный порт во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 15 июля подготовить проект новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Проект новой Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2030 года с прогнозом до 2036 года должен быть подготовлен к 15 июля 2026 года. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам профильной стратегической сессии, состоявшейся 9 декабря 2025 года", - рассказали в пресс-службе кабмина.
Подготовкой документа занимается Минвостокразвития совместно с другими федеральными органами власти и главами дальневосточных регионов.
"В числе прочих задач им необходимо сформировать социально-экономическую модель развития округа, учитывающую систему расселения и географические особенности макрорегиона, в том числе климат, экологию и сейсмическую активность, а также учесть различные сценарии развития округа", - уточнили в кабмине.
В течение шести месяцев после утверждения стратегии в правительство должны представить план её реализации.
Новая стратегия заменит аналогичный документ, действовавший до 2025 года, напомнили в кабмине. Мишустин ранее сообщил, что за время реализации действующей стратегии валовой региональный продукт на Дальнем Востоке вырос на 25%, было привлечено 5,5 триллионов рублей частных инвестиций, создано свыше 170 тысяч новых рабочих мест. Глава правительства также поручил проанализировать достигнутые результаты и учесть их при разработке нового документа, сообщили в пресс-службе кабмина.
