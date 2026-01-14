Мишустин поручил принять меры по развитию инфраструктуры БАМа и Транссиба

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и РЖД принять меры для реализации в установленные сроки проектов по развитию инфраструктуры БАМа и Транссиба, сообщил кабмин.
Поручения даны по итогам стратегической сессии, посвященной разработке новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока. Проект новой Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2030 года с прогнозом до 2036 года должен быть подготовлен к 15 июля 2026 года.
"Еще один блок поручений посвящен развитию транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Минтрансу совместно с РЖД поручено принять необходимые меры для обеспечения реализации в установленные сроки инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожной магистрали", а также обеспечить строительство и реконструкцию пунктов пропуска через государственную границу России в ДФО в установленный срок", - говорится в сообщении кабмина.
