10:11 14.01.2026 (обновлено: 10:12 14.01.2026)
Мишустин поручил принять меры по развитию инфраструктуры БАМа и Транссиба
Мишустин поручил принять меры по развитию инфраструктуры БАМа и Транссиба
экономика
россия
дальний восток
михаил мишустин
ржд
россия
дальний восток
экономика, россия, дальний восток, михаил мишустин, ржд
Экономика, Россия, Дальний Восток, Михаил Мишустин, РЖД
Мишустин поручил принять меры по развитию инфраструктуры БАМа и Транссиба

Мишустин поручил реализовать проекты по развитию инфраструктуры БАМа и Транссиба

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПоезд на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии
Поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали в Хакасии. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и РЖД принять меры для реализации в установленные сроки проектов по развитию инфраструктуры БАМа и Транссиба, сообщил кабмин.
Поручения даны по итогам стратегической сессии, посвященной разработке новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока. Проект новой Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2030 года с прогнозом до 2036 года должен быть подготовлен к 15 июля 2026 года.
"Еще один блок поручений посвящен развитию транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Минтрансу совместно с РЖД поручено принять необходимые меры для обеспечения реализации в установленные сроки инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожной магистрали", а также обеспечить строительство и реконструкцию пунктов пропуска через государственную границу России в ДФО в установленный срок", - говорится в сообщении кабмина.
ЭкономикаРоссияДальний ВостокМихаил МишустинРЖД
 
 
