Мишустин поручил подготовить программу развития электроэнергетики в ДФО - РИА Новости, 14.01.2026
10:08 14.01.2026
Мишустин поручил подготовить программу развития электроэнергетики в ДФО
экономика
россия
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
экономика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Мишустин поручил подготовить программу развития электроэнергетики в ДФО

Мишустин поручил подготовить программу развития электроэнергетики ДФО до 2050 г

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и Минвостокразвития до 1 сентября подготовить программу развития электроэнергетики в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) до 2050 года, сообщили в кабмине.
Поручения даны по итогам стратегической сессии, посвященной разработке новой Стратегии социально-экономического развития региона.
"Ряд поручений Михаила Мишустина касается разработки сопутствующих документов. Так, Минэнерго и Минвостокразвития до 1 сентября 2026 года предстоит подготовить и внести в Правительство проект программы развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа на период до 2050 года", - сказано в сообщении.
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Правительство выделит 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в ДФО
28 декабря 2025, 10:07
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
