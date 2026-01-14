Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил подготовить программу газификации ДФО до 2036 года
10:07 14.01.2026
Мишустин поручил подготовить программу газификации ДФО до 2036 года
экономика
россия
дальний восток
забайкальский край
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
сила сибири — 2
россия
дальний восток
забайкальский край
экономика, россия, дальний восток, забайкальский край, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сила сибири — 2
Экономика, Россия, Дальний Восток, Забайкальский край, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Сила Сибири — 2
Мишустин поручил подготовить программу газификации ДФО до 2036 года

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и Минвостокразвития до 1 сентября 2026 года подготовить программу газоснабжения и газификации Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2036 года, сообщил кабмин по итогам стратегической сессии, посвященной разработке новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока.
"К этому же сроку (до 1 сентября 2026 года - ред.) Минэнерго и Минвостокразвития подготовят программу газоснабжения и газификации ДФО на период до 2036 года", - говорится в сообщении.
Документ должен предусматривать приоритетную газификацию действующих потребителей, населения, а также перспективных инвестиционных проектов в высокой стадии реализации.
Кроме того, как уточняется, в нем должны быть отражены планы по наращиванию добычи природного газа для обеспечения топливом перспективных потребителей. Такая работа предполагает в том числе ускоренную разработку месторождений Сахалинского шельфа. Для газификации Забайкальского края и Республики Бурятия предполагается задействовать инфраструктуру проекта "Сила Сибири - 2", говорится в сообщении.
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Правительство выделит 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в ДФО
28 декабря 2025, 10:07
 
Экономика Россия Дальний Восток Забайкальский край Михаил Мишустин Министерство энергетики РФ (Минэнерго России) Сила Сибири — 2
 
 
