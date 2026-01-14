https://ria.ru/20260114/minzdrav-2067892389.html
В перинатальном центре в Новокузнецке провели обследование медработников
В перинатальном центре в Новокузнецке провели обследование медработников - РИА Новости, 14.01.2026
В перинатальном центре в Новокузнецке провели обследование медработников
У медработников новокузнецкого роддома, где умерли новорожденные, не было инфекционных заболеваний, сообщил Минздрав Кузбасса. РИА Новости, 14.01.2026
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме
Задержанные главврач и завотделением больницы № 1 в Новокузнецке
Задержаны главврач и завотделением больницы № 1 в Новокузнецке, где за новогодние праздники погибли девять младенцев, сообщил СК. Задержанных подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности.
В перинатальном центре в Новокузнецке провели обследование медработников
Минздрав провел обследование медработников перинатального центра в Новокузнецке
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
У медработников новокузнецкого роддома, где умерли новорожденные, не было инфекционных заболеваний, сообщил
Минздрав Кузбасса.
«
"Проведено обследование медицинских работников перинатального центра (клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова. — Прим. ред.) — инфекционных заболеваний у них не выявлено", — говорится в релизе.
Выписанные из стационара дети и женщины находятся дома в удовлетворительном состоянии, признаков инфекции у них тоже нет.
Гибель младенцев в Новокузнецке
В начале января в роддоме № 1 умерли девять детей. Минздрав Кузбасса заявил, что у них была внутриутробная инфекция. Сейчас шестеро малышей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли, в городе продолжает работать роддом № 2.
Главврача Новокузнецкой клинической больницы № 1 Виталия Хераскова и и. о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Алексея Эмиха задержали. Решается вопрос о предъявлении им обвинения в халатности и причинении смерти по неосторожности, а также об избрании меры пресечения. Персонал в роддоме заменили.
Роженицы жаловались на грубое отношение со стороны сотрудников учреждения. В сентябре в соцсетях появилась история жительницы Новокузнецка о том, что во время родов ребенку ее сестры оторвали руку, девочка умерла. Женщину привезли в роддом со схватками на сроке 21 неделя и четыре дня. Позже пост пропал. Тогда региональное управление СК
начало проверку.
Как рассказала РИА Новости одна из пациенток, ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, а врачи вели себя по-хамски. Беременность при этом протекала нормально. Она жаловалась в Росздравнадзор
и другие инстанции, но после проверки эксперты пришли к выводу, что врачи сделали все грамотно, а причиной инвалидности стала некая инфекция.
По словам другой женщины, она едва не умерла из-за кровотечения, на которое в больнице обратили внимание только через сутки. Это произошло в июле 2022-го.
С 2015 года в роддоме провели более ста проверок. Рекордсменом по числу выявленных нарушений (219) стал внеплановый контроль соблюдения требований пожарной безопасности в 2021-м. За два года медучреждению выдали 169 предостережений.
После инцидента в Новокузнецке все роддома и перинатальные центры в Кемеровской области
проверят на готовность к самым сложным случаям. Уголовное дело передали в центральный аппарат СК. В ситуации также разбирается Росздравнадзор, Генпрокуратура контролирует соблюдение прав пациентов.