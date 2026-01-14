Рейтинг@Mail.ru
В перинатальном центре в Новокузнецке провели обследование медработников
18:21 14.01.2026 (обновлено: 19:43 14.01.2026)
В перинатальном центре в Новокузнецке провели обследование медработников
В перинатальном центре в Новокузнецке провели обследование медработников
У медработников новокузнецкого роддома, где умерли новорожденные, не было инфекционных заболеваний, сообщил Минздрав Кузбасса. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:21:00+03:00
2026-01-14T19:43:00+03:00
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме
Задержанные главврач и завотделением больницы № 1 в Новокузнецке
Задержаны главврач и завотделением больницы № 1 в Новокузнецке, где за новогодние праздники погибли девять младенцев, сообщил СК. Задержанных подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности.
В перинатальном центре в Новокузнецке провели обследование медработников

Минздрав провел обследование медработников перинатального центра в Новокузнецке

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. У медработников новокузнецкого роддома, где умерли новорожденные, не было инфекционных заболеваний, сообщил Минздрав Кузбасса.
«

"Проведено обследование медицинских работников перинатального центра (клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова. — Прим. ред.) — инфекционных заболеваний у них не выявлено", — говорится в релизе.

"Убегали всей палатой": что творилось за стенами роддома в Новокузнецке
15:45
Выписанные из стационара дети и женщины находятся дома в удовлетворительном состоянии, признаков инфекции у них тоже нет.

Гибель младенцев в Новокузнецке

В начале января в роддоме № 1 умерли девять детей. Минздрав Кузбасса заявил, что у них была внутриутробная инфекция. Сейчас шестеро малышей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли, в городе продолжает работать роддом № 2.
Главврача Новокузнецкой клинической больницы № 1 Виталия Хераскова и и. о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Алексея Эмиха задержали. Решается вопрос о предъявлении им обвинения в халатности и причинении смерти по неосторожности, а также об избрании меры пресечения. Персонал в роддоме заменили.
Роженицы жаловались на грубое отношение со стороны сотрудников учреждения. В сентябре в соцсетях появилась история жительницы Новокузнецка о том, что во время родов ребенку ее сестры оторвали руку, девочка умерла. Женщину привезли в роддом со схватками на сроке 21 неделя и четыре дня. Позже пост пропал. Тогда региональное управление СК начало проверку.
Как рассказала РИА Новости одна из пациенток, ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, а врачи вели себя по-хамски. Беременность при этом протекала нормально. Она жаловалась в Росздравнадзор и другие инстанции, но после проверки эксперты пришли к выводу, что врачи сделали все грамотно, а причиной инвалидности стала некая инфекция.
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
Вчера, 14:27
По словам другой женщины, она едва не умерла из-за кровотечения, на которое в больнице обратили внимание только через сутки. Это произошло в июле 2022-го.
С 2015 года в роддоме провели более ста проверок. Рекордсменом по числу выявленных нарушений (219) стал внеплановый контроль соблюдения требований пожарной безопасности в 2021-м. За два года медучреждению выдали 169 предостережений.
После инцидента в Новокузнецке все роддома и перинатальные центры в Кемеровской области проверят на готовность к самым сложным случаям. Уголовное дело передали в центральный аппарат СК. В ситуации также разбирается Росздравнадзор, Генпрокуратура контролирует соблюдение прав пациентов.
Минздрав Кузбасса рассказал о доступности роддомов после ЧП в Новокузнецке
13:33
 
