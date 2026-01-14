https://ria.ru/20260114/minzdrav-2067855124.html
Воронежский Минздрав опроверг сообщения о проблемах с санитарной авиацией
Воронежский Минздрав опроверг сообщения о проблемах с санитарной авиацией - РИА Новости, 14.01.2026
Воронежский Минздрав опроверг сообщения о проблемах с санитарной авиацией
Минздрав Воронежской области опроверг РИА Новости информацию о проблемах с санитарной авиацией в регионе, даже несмотря на подорожание услуг на 20%. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T16:29:00+03:00
2026-01-14T16:29:00+03:00
2026-01-14T16:29:00+03:00
воронежская область
воронеж
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822793402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e33c0adde6096c1e7edd79f0061a4e1.jpg
https://ria.ru/20251210/sanaviatsiya--2061053703.html
воронежская область
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822793402_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_502313fcf22024864b5392f145ba06e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, воронеж, общество
Воронежская область, Воронеж, Общество
Воронежский Минздрав опроверг сообщения о проблемах с санитарной авиацией
Минздрав Воронежской области опроверг сообщения о проблемах с санавиацией
ВОРОНЕЖ, 14 янв - РИА Новости. Минздрав Воронежской области опроверг РИА Новости информацию о проблемах с санитарной авиацией в регионе, даже несмотря на подорожание услуг на 20%.
Газета "Известия" сообщала, что оказание помощи жертвам катастроф будет затруднено, потому что авиаслужбы спасения могут остаться без вертолётов. По данным издания, из 111 утвержденных мест дежурств спасательных вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-26 по стране не закрыта почти треть, в том числе в Воронеже
. Кроме того, "Известия" сообщают, что вертолетные авиакомпании не хотят продолжать работу без повышения тарифов, потому что слишком низкие тарифы делают эту работу нерентабельной.
"По сравнению с прошлым годом стоимость услуги увеличилась на 20%... Изменений в работе санитарной авиации на базе Воронежского областного клинического центра медицины катастроф (ВОКЦМК) нет. На данный момент с 1 января уже совершено пять вылетов. Нехватки в данном виде спецтранспорта для ВОКЦМК также нет", — сообщили в министерстве здравоохранения Воронежской области
.
В минздраве рассказали, что Национальная служба санитарной авиации (НССА) и ВОКЦМК заключили госконтракт на 2026 год "на поставку авиационных работ с целью оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации". В рамках этого договора, НССА предоставляет вертолёт лёгкого класса "Ансат", оснащённый медицинским оборудованием.