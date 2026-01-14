Воронежский Минздрав опроверг сообщения о проблемах с санитарной авиацией

ВОРОНЕЖ, 14 янв - РИА Новости. Минздрав Воронежской области опроверг РИА Новости информацию о проблемах с санитарной авиацией в регионе, даже несмотря на подорожание услуг на 20%.

В минздраве рассказали, что Национальная служба санитарной авиации (НССА) и ВОКЦМК заключили госконтракт на 2026 год "на поставку авиационных работ с целью оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации". В рамках этого договора, НССА предоставляет вертолёт лёгкого класса "Ансат", оснащённый медицинским оборудованием.