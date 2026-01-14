Рейтинг@Mail.ru
16:29 14.01.2026
Воронежский Минздрав опроверг сообщения о проблемах с санитарной авиацией
Минздрав Воронежской области опроверг РИА Новости информацию о проблемах с санитарной авиацией в регионе, даже несмотря на подорожание услуг на 20%. РИА Новости, 14.01.2026
воронежская область, воронеж, общество
Воронежский Минздрав опроверг сообщения о проблемах с санитарной авиацией

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВертолет санитарной авиации
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Вертолет санитарной авиации. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 янв - РИА Новости. Минздрав Воронежской области опроверг РИА Новости информацию о проблемах с санитарной авиацией в регионе, даже несмотря на подорожание услуг на 20%.
Газета "Известия" сообщала, что оказание помощи жертвам катастроф будет затруднено, потому что авиаслужбы спасения могут остаться без вертолётов. По данным издания, из 111 утвержденных мест дежурств спасательных вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-26 по стране не закрыта почти треть, в том числе в Воронеже. Кроме того, "Известия" сообщают, что вертолетные авиакомпании не хотят продолжать работу без повышения тарифов, потому что слишком низкие тарифы делают эту работу нерентабельной.
"По сравнению с прошлым годом стоимость услуги увеличилась на 20%... Изменений в работе санитарной авиации на базе Воронежского областного клинического центра медицины катастроф (ВОКЦМК) нет. На данный момент с 1 января уже совершено пять вылетов. Нехватки в данном виде спецтранспорта для ВОКЦМК также нет", — сообщили в министерстве здравоохранения Воронежской области.
В минздраве рассказали, что Национальная служба санитарной авиации (НССА) и ВОКЦМК заключили госконтракт на 2026 год "на поставку авиационных работ с целью оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации". В рамках этого договора, НССА предоставляет вертолёт лёгкого класса "Ансат", оснащённый медицинским оборудованием.
