Минздрав Кузбасса содействует комиссии по оценке работы роддома

КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Минздрав Кемеровской области оказывает содействие комиссии по оценке работы службы родовспоможения, прибывшей в Новокузнецк после смерти девяти младенцев в январе в роддоме №1, сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.