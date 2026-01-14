Минздрав Кузбасса содействует комиссии по оценке работы роддома

КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Минздрав Кемеровской области оказывает содействие комиссии по оценке работы службы родовспоможения, прибывшей в Новокузнецк после смерти девяти младенцев в январе в роддоме №1, сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.
"На территории первого роддома города Новокузнецка сегодня работает федеральная комиссия, возглавляет которую Самойлова Алла Владимировна, руководитель Росздравнадзора, и внештатные специалисты, привлеченные для работы в нашем регионе. Работа ведется совместно с минздравом Кузбасса, вся необходимая документация и содействие предоставляется", - сказал Тарасов на видео, предоставленное журналистам правительством Кузбасса.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила в среду о задержании главного врача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1. Они подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.