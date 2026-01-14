Рейтинг@Mail.ru
07:17 14.01.2026
В Минздраве опровергли сообщения о закрытии роддомов по стране
Внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству Владимир Климов опроверг информацию о якобы закрытии роддомов по стране. РИА Новости, 14.01.2026
В Минздраве опровергли сообщения о закрытии роддомов по стране

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству Владимир Климов опроверг информацию о якобы закрытии роддомов по стране.
"На сегодняшний день происходит не закрытие, а, наоборот, открытие новых перинатальных центров и акушерских стационаров в составе многопрофильных больниц, например, в Казани открыт городской перинатальный центр на базе 7-й городской больницы, в Москве открыт перинатальный центр на базе клиники в Коммунарке", - заявил Климов газете "Известия".
Он добавил, что количество вновь вводимых акушерских стационаров в стране будет только нарастать, причем специализированная помощь будет оказываться на более высоком уровне.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
