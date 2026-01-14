Дым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото

© AP Photo / Matias Delacroix Дым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла

США ударили по Венесуэле в праздники, так как многие военные были в отпуске

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США планировали нанести удары по Венесуэле в праздничные дни из расчета, что максимальное число венесуэльских военных будут в отпуске, следует из правового заключения минюста Штатов, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Газета New York Times 4 января написала, что США хотели провести операцию в Венесуэле в праздничный период, поскольку многие венесуэльские военные в это время были в увольнении.

"Удар состоится... в день, когда максимальное число венесуэльских военнослужащих будет находиться в праздничном отпуске", - говорится в документе министерства.

Правовое заключение подготовил правовой отдел минюста США для совета национальной безопасности 23 декабря 2025 года как обоснование применения военной силы в операции по захвату президента боливарианской республики Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . По версии властей Соединенных Штатов, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над боливарианской республикой, но заявил, что "гораздо дольше" года.

Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.