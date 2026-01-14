Рейтинг@Mail.ru
США ударили по Венесуэле в праздники, так как многие военные были в отпуске - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/minyust-2067923466.html
США ударили по Венесуэле в праздники, так как многие военные были в отпуске
США ударили по Венесуэле в праздники, так как многие военные были в отпуске - РИА Новости, 14.01.2026
США ударили по Венесуэле в праздники, так как многие военные были в отпуске
США планировали нанести удары по Венесуэле в праздничные дни из расчета, что максимальное число венесуэльских военных будут в отпуске, следует из правового... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T21:37:00+03:00
2026-01-14T21:37:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
силия флорес
николас мадуро
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066219519_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_f4ef34b29b1ead204111c37c6a471848.jpg
https://ria.ru/20260114/rubio-2067923173.html
https://ria.ru/20260114/minjust-2067879227.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066219519_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_f2ef6e7b6d119cca5f88eebf0bc466ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), силия флорес, николас мадуро, оон, удары сша по венесуэле, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Силия Флорес, Николас Мадуро, ООН, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп
США ударили по Венесуэле в праздники, так как многие военные были в отпуске

Минюст: США ударили по Венесуэле в праздники, так как военные были в отпуске

© AP Photo / Matias DelacroixДым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
Дым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Дым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США планировали нанести удары по Венесуэле в праздничные дни из расчета, что максимальное число венесуэльских военных будут в отпуске, следует из правового заключения минюста Штатов, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Газета New York Times 4 января написала, что США хотели провести операцию в Венесуэле в праздничный период, поскольку многие венесуэльские военные в это время были в увольнении.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Рубио заверил конгресс в отсутствии американских войск в Венесуэле
21:35
"Удар состоится... в день, когда максимальное число венесуэльских военнослужащих будет находиться в праздничном отпуске", - говорится в документе министерства.
Правовое заключение подготовил правовой отдел минюста США для совета национальной безопасности 23 декабря 2025 года как обоснование применения военной силы в операции по захвату президента боливарианской республики Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей Соединенных Штатов, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над боливарианской республикой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция Штатов в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Операция в Венесуэле не требовала согласия конгресса, заявил Минюст США
17:36
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Силия ФлоресНиколас МадуроООНУдары США по ВенесуэлеДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала