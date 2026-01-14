Операция в Венесуэле не требовала согласия конгресса, заявил Минюст США

ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Американский Минюст перед операцией США в Венесуэле пришел к выводу, что предварительного согласия законодателей страны не требуется, так как не планируется длительной оккупации или продолжительной военной кампании, следует из правового заключения министерства, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Глава юридического отдела минюста США Эллиот Гайзер в заключении для Белого дома признал, что предлагаемая операция в Венесуэле предполагает использование такого типа войск, который обычно требует одобрения конгресса, поскольку включает наземные силы. При этом он отметил, что, по заверениям администрации, не планируется длительная оккупация или продолжительная военная кампания после захвата президента боливарианской республики Николаса Мадуро, поэтому предварительное согласие законодателей не требуется.
Правовое заключение было подготовлено юридическим отделом минюста США для совета национальной безопасности 23 декабря 2025 года в обоснование применения военной силы в операции по захвату Мадуро и его супруги Силии Флорес.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.