Операция в Венесуэле не требовала согласия конгресса, заявил Минюст США

ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Американский Минюст перед операцией США в Венесуэле пришел к выводу, что предварительного согласия законодателей страны не требуется, так как не планируется длительной оккупации или продолжительной военной кампании, следует из правового заключения министерства, имеющегося в распоряжении РИА Новости.