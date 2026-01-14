Рейтинг@Mail.ru
Минфин отложил публикацию данных о нефтегазовых допдоходах - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 14.01.2026 (обновлено: 12:16 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/minfin-2067774929.html
Минфин отложил публикацию данных о нефтегазовых допдоходах
Минфин отложил публикацию данных о нефтегазовых допдоходах - РИА Новости, 14.01.2026
Минфин отложил публикацию данных о нефтегазовых допдоходах
Минфин РФ отложил ожидавшуюся сегодня публикацию данных о нефтегазовых допдоходах и операциях с валютой по бюджетному правилу на ближайшие дни, сообщает... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T12:01:00+03:00
2026-01-14T12:16:00+03:00
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799119_0:259:1824:1284_1920x0_80_0_0_828396e38060f13919018aab60ef6756.jpg
https://ria.ru/20260107/gaz-2066743389.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799119_24:0:1753:1297_1920x0_80_0_0_28e7343e7d372952cb05bf39421ad9c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Минфин отложил публикацию данных о нефтегазовых допдоходах

Минфин отложил ожидавшуюся сегодня публикацию данных о нефтегазовых допдоходах

© РИА Новости / Мария ДевахинаПрохожие у здания Министерства финансов России
Прохожие у здания Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Прохожие у здания Министерства финансов России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минфин РФ отложил ожидавшуюся сегодня публикацию данных о нефтегазовых допдоходах и операциях с валютой по бюджетному правилу на ближайшие дни, сообщает министерство.
"В связи с завершением формирования оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года, в том числе в части фактического поступления нефтегазовых доходов – пресс-релиз об объеме дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и совокупном объеме покупки (продажи) иностранной валюты и (или) золота переносится на ближайшие дни", - сказано в материалах на сайте.
Президент Союза нефтегазопромышленников Генадий Шмаль - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Эксперт назвал главные проблемы российской нефтегазовой отрасли
7 января, 13:59
 
РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала