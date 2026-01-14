https://ria.ru/20260114/minfin-2067774929.html
Минфин отложил публикацию данных о нефтегазовых допдоходах
Минфин отложил публикацию данных о нефтегазовых допдоходах - РИА Новости, 14.01.2026
Минфин отложил публикацию данных о нефтегазовых допдоходах
Минфин РФ отложил ожидавшуюся сегодня публикацию данных о нефтегазовых допдоходах и операциях с валютой по бюджетному правилу на ближайшие дни, сообщает... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T12:01:00+03:00
2026-01-14T12:01:00+03:00
2026-01-14T12:16:00+03:00
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799119_0:259:1824:1284_1920x0_80_0_0_828396e38060f13919018aab60ef6756.jpg
https://ria.ru/20260107/gaz-2066743389.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799119_24:0:1753:1297_1920x0_80_0_0_28e7343e7d372952cb05bf39421ad9c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Минфин отложил публикацию данных о нефтегазовых допдоходах
Минфин отложил ожидавшуюся сегодня публикацию данных о нефтегазовых допдоходах