Миляев: ПСБ способствует социально-экономическому развитию Тульской области

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ПСБ — надежный партнер Тульской области, он кредитует гражданский сектор экономики и способствует социально-экономическому развитию региона в целом, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.

На двусторонней встрече в среду Миляев и председатель ПСБ Петр Фрадков обсудили вопросы сотрудничества, направленные на развитие приоритетных отраслей экономики региона и повышение качества жизни жителей Тульской области.

"Банк ПСБ — надежный партнер Тульской области, наших промышленных предприятий и оборонно-промышленного комплекса, в частности. Банк также кредитует гражданский сектор экономики, способствует социально-экономическому развитию региона в целом. Сегодня мы обсудили важные проекты по поддержке участников СВО, а также крупных форумов, которые организуются в регионе", — приводит пресс-служба областного правительства слова Миляева.

Он уточнил, что среди них — Международный молодежно-промышленный форум "Инженеры будущего", а также Всероссийский форум учителей физкультуры, который пройдет в Тульской области весной.

"Благодарю банк за реализованные проекты в социальной сфере. У нас широкое поле для сотрудничества, убежден, что оно продолжится в дальнейшем", — добавил губернатор.

На совещании обсудили новые направления сотрудничества по поддержке ветеранов боевых действий, обеспечению их комфортной адаптации к гражданской жизни. В Тульской области ведется системная работа по поддержке участников специальной военной операции (СВО). В начатом проекте "Герой 71" 15 модулей, которые формируются за счет пожеланий от бойцов и членов их семей. В 2024 году в Туле был создан центр "Герой 71", а к концу прошлого года заработали еще пять одноименных межмуниципальных центров, которые помогают участникам СВО и членам их семей. Миляев предложил создать синергию проектов "Герой 71" от Тульской области и "Новое звание – Предприниматель" от ПСБ.

Также на встрече обсудили реализацию в регионе проекта Минобороны России по выпуску карт – электронных удостоверений "СВОи" для ветеранов боевых действий. В регионе уже выдано более 1,2 тысячи таких удостоверений. Губернатор обозначил перспективу организовать возможность оформления требуемых документов для получения карты "СВОи" на базе центров "Герой 71". Это поможет упростить процесс их получения.

Глава Тульской области и председатель ПСБ подписали соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и банком.

"ПСБ и Тульская область являются стратегическими партнерами по широкому спектру направлений — предоставляем системную поддержку населения и экономики, включая широко представленный в регионе оборонно-промышленный комплекс, реализуем инфраструктурные проекты, работаем с малым и средним бизнесом. Подписанное соглашение направлено на формирование инвестиционной привлекательности региона, включает участие ПСБ в инвестиционных проектах и программах по развитию предпринимательства", — приводится цитата Фрадкова на сайте ПСБ.

Он уточнил, что особое внимание банк уделяет работе с ветеранами боевых действий и членами их семей, выпускает карту-удостоверение "СВОи" и развивает специализированные программы для этой категории клиентов. На повестке дня также стоят вопросы взаимодействия в сфере массового спорта и расширения спортивной инфраструктуры в регионе.