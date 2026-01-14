Рейтинг@Mail.ru
Миляев: ПСБ способствует социально-экономическому развитию Тульской области - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
21:08 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/milyaev-2067920584.html
Миляев: ПСБ способствует социально-экономическому развитию Тульской области
Миляев: ПСБ способствует социально-экономическому развитию Тульской области - РИА Новости, 14.01.2026
Миляев: ПСБ способствует социально-экономическому развитию Тульской области
ПСБ — надежный партнер Тульской области, он кредитует гражданский сектор экономики и способствует социально-экономическому развитию региона в целом, сообщил... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T21:08:00+03:00
2026-01-14T21:08:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067920116_0:36:675:416_1920x0_80_0_0_a53dfc0459619ef2b145dc952ea55768.jpg
https://ria.ru/20251210/rossiya-2061235487.html
https://ria.ru/20251219/milyaev-2063414295.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067920116_38:0:638:450_1920x0_80_0_0_b3f607fa02ea62fdb172c720c1261bb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий миляев
Тульская область, Дмитрий Миляев
Миляев: ПСБ способствует социально-экономическому развитию Тульской области

Дмитрий Миляев: ПСБ ускоряет социально-экономическое развитие Тульской области

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель ПСБ Петр Фрадков
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель ПСБ Петр Фрадков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ПСБ — надежный партнер Тульской области, он кредитует гражданский сектор экономики и способствует социально-экономическому развитию региона в целом, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.
На двусторонней встрече в среду Миляев и председатель ПСБ Петр Фрадков обсудили вопросы сотрудничества, направленные на развитие приоритетных отраслей экономики региона и повышение качества жизни жителей Тульской области.
Дмитрий Миляев принял участие в стратегической сессии по подготовке кадров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Дмитрий Миляев принял участие в стратегической сессии по подготовке кадров
10 декабря 2025, 21:25
"Банк ПСБ — надежный партнер Тульской области, наших промышленных предприятий и оборонно-промышленного комплекса, в частности. Банк также кредитует гражданский сектор экономики, способствует социально-экономическому развитию региона в целом. Сегодня мы обсудили важные проекты по поддержке участников СВО, а также крупных форумов, которые организуются в регионе", — приводит пресс-служба областного правительства слова Миляева.
Он уточнил, что среди них — Международный молодежно-промышленный форум "Инженеры будущего", а также Всероссийский форум учителей физкультуры, который пройдет в Тульской области весной.
"Благодарю банк за реализованные проекты в социальной сфере. У нас широкое поле для сотрудничества, убежден, что оно продолжится в дальнейшем", — добавил губернатор.
На совещании обсудили новые направления сотрудничества по поддержке ветеранов боевых действий, обеспечению их комфортной адаптации к гражданской жизни. В Тульской области ведется системная работа по поддержке участников специальной военной операции (СВО). В начатом проекте "Герой 71" 15 модулей, которые формируются за счет пожеланий от бойцов и членов их семей. В 2024 году в Туле был создан центр "Герой 71", а к концу прошлого года заработали еще пять одноименных межмуниципальных центров, которые помогают участникам СВО и членам их семей. Миляев предложил создать синергию проектов "Герой 71" от Тульской области и "Новое звание – Предприниматель" от ПСБ.
Также на встрече обсудили реализацию в регионе проекта Минобороны России по выпуску карт – электронных удостоверений "СВОи" для ветеранов боевых действий. В регионе уже выдано более 1,2 тысячи таких удостоверений. Губернатор обозначил перспективу организовать возможность оформления требуемых документов для получения карты "СВОи" на базе центров "Герой 71". Это поможет упростить процесс их получения.
Глава Тульской области и председатель ПСБ подписали соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и банком.
"ПСБ и Тульская область являются стратегическими партнерами по широкому спектру направлений — предоставляем системную поддержку населения и экономики, включая широко представленный в регионе оборонно-промышленный комплекс, реализуем инфраструктурные проекты, работаем с малым и средним бизнесом. Подписанное соглашение направлено на формирование инвестиционной привлекательности региона, включает участие ПСБ в инвестиционных проектах и программах по развитию предпринимательства", — приводится цитата Фрадкова на сайте ПСБ.
Он уточнил, что особое внимание банк уделяет работе с ветеранами боевых действий и членами их семей, выпускает карту-удостоверение "СВОи" и развивает специализированные программы для этой категории клиентов. На повестке дня также стоят вопросы взаимодействия в сфере массового спорта и расширения спортивной инфраструктуры в регионе.
Также они посетили Центр поддержки участников СВО и ветеранов боевых действий иных локальных конфликтов "Герой 71", где ознакомились с условиями по сопровождению участников СВО и членов их семей специалистами центра.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в работе сессии Мировые тренды индустрии массового спорта: от любительских объединений до глобальных проектов - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Миляев: Тульская область стремится стать территорией семейного счастья
19 декабря 2025, 19:26
 
Тульская областьДмитрий Миляев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала