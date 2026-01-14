Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме не поддержали ограничения на денежные переводы мигрантов за рубеж
12:03 14.01.2026
В Госдуме не поддержали ограничения на денежные переводы мигрантов за рубеж
Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий трудовым мигрантам в РФ переводить за рубеж суммы, РИА Новости, 14.01.2026
В Госдуме не поддержали ограничения на денежные переводы мигрантов за рубеж

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий трудовым мигрантам в РФ переводить за рубеж суммы, которые превышают их официальную зарплату в России.
Документ внесен группой депутатов из фракции "Новые люди". Он разрешает нерезидентам, работающим в России по трудовым и гражданско-правовым договорам, осуществлять международные денежные переводы иностранной валюты и рублей лишь в объеме, не превышающем размер их официально подтвержденной зарплаты.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Совбезе рассказали о новой миграционной политике
25 ноября 2025, 18:20
Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".
Принятие законопроекта повысит прозрачность денежных переводов и выведет значительную часть доходов мигрантов из "тени" в легальное поле, что приведет к росту налоговых поступлений в бюджет, считают его разработчики.
Однако комитет по финансовому рынку обращает внимание, что предлагаемое изменение "носит фрагментарный характер и оставляет большие пробелы в регулировании".
При этом законопроектом не предусмотрены "механизмы эффективного администрирования предлагаемого ограничения", указывается в заключении комитета. Так, в нем отсутствуют процедуры контроля за соответствием сумм перечисляемых нерезидентами денежных средств размеру их официально подтвержденного дохода и не установлена ответственность за нарушение предлагаемого запрета.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
МВД предупредило о последствиях для мигрантов, не легализовавших пребывание
10 сентября 2025, 10:18
А правительство РФ считает, что законопроект нуждается в существенной доработке. Кабмин обращает внимание, что регулируемые им отношения не относятся к предмету правового регулирования закона "О валютном регулировании и валютном контроле".
При этом механизмы реализации предлагаемого законопроектом регулирования недостаточно проработаны, в частности, не определен порядок представления декларации, подтверждающей законность полученных доходов, и проверки указанных в ней сведений, указывается в правительственном отзыве на него.
Кроме того, реализация положений законопроекта "повлечет риски возникновения обратных от заявленных целей эффектов в виде незаконного осуществления трудовой деятельности".
Наконец, это может способствовать увеличению объема вывозимых из России наличных рублей, в том числе в государства – члены ЕАЭС, перемещение которой в соответствии с правом данного союза осуществляется без применения таможенного контроля, отмечается в отзыве кабмина.
Штаб-квартира Всемирного банка - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Во Всемирном Банке рассказали об эффекте денежных переводов мигрантов
7 марта 2025, 09:09
 
Общество Россия Госдума РФ Евразийский экономический союз Мигранты
 
 
