В Госдуме не поддержали ограничения на денежные переводы мигрантов за рубеж

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий трудовым мигрантам в РФ переводить за рубеж суммы, которые превышают их официальную зарплату в России.

Документ внесен группой депутатов из фракции "Новые люди". Он разрешает нерезидентам, работающим в России по трудовым и гражданско-правовым договорам, осуществлять международные денежные переводы иностранной валюты и рублей лишь в объеме, не превышающем размер их официально подтвержденной зарплаты.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Принятие законопроекта повысит прозрачность денежных переводов и выведет значительную часть доходов мигрантов из "тени" в легальное поле, что приведет к росту налоговых поступлений в бюджет, считают его разработчики.

Однако комитет по финансовому рынку обращает внимание, что предлагаемое изменение "носит фрагментарный характер и оставляет большие пробелы в регулировании".

При этом законопроектом не предусмотрены "механизмы эффективного администрирования предлагаемого ограничения", указывается в заключении комитета. Так, в нем отсутствуют процедуры контроля за соответствием сумм перечисляемых нерезидентами денежных средств размеру их официально подтвержденного дохода и не установлена ответственность за нарушение предлагаемого запрета.

А правительство РФ считает, что законопроект нуждается в существенной доработке. Кабмин обращает внимание, что регулируемые им отношения не относятся к предмету правового регулирования закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

При этом механизмы реализации предлагаемого законопроектом регулирования недостаточно проработаны, в частности, не определен порядок представления декларации, подтверждающей законность полученных доходов, и проверки указанных в ней сведений, указывается в правительственном отзыве на него.

Кроме того, реализация положений законопроекта "повлечет риски возникновения обратных от заявленных целей эффектов в виде незаконного осуществления трудовой деятельности".