Временную поверенную в делах Британии вызвали в МИД России
Временная поверенная в делах Британии в Москве Дейни Долакия вызвана в министерство иностранных дел РФ, сообщили РИА новости в российском МИД. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T19:13:00+03:00
2026-01-14T19:13:00+03:00
2026-01-14T19:18:00+03:00
россия
великобритания
