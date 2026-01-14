МИД Приднестровья обвинил Кишинев в распространении спекулятивных заявлений

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Молдавские власти из избегают контактов с Тирасполем, говорится в сообщении министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"После своего назначения (вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий – ред.) Киверь избегает контактов с приднестровской стороной, отказываясь под выдуманными предлогами от проведения рабочей встречи с представителем по политическим вопросам от Приднестровья. В качестве прикрытия своей дисфункции в переговорном процессе молдавский чиновник выбрал комфортный для себя режим трансляции спекулятивных заявлений в СМИ", - говорится в тексте комментария МИД ПМР, размещенном на сайте ведомства.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь надеется, что Молдавия не хочет войны, заявил Глава ПМР
20 декабря 2025, 08:50