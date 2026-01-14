Рейтинг@Mail.ru
МИД Приднестровья обвинил Кишинев в распространении спекулятивных заявлений - РИА Новости, 14.01.2026
15:54 14.01.2026
МИД Приднестровья обвинил Кишинев в распространении спекулятивных заявлений
МИД Приднестровья обвинил Кишинев в распространении спекулятивных заявлений - РИА Новости, 14.01.2026
МИД Приднестровья обвинил Кишинев в распространении спекулятивных заявлений
Молдавские власти из избегают контактов с Тирасполем, говорится в сообщении министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:54:00+03:00
2026-01-14T15:54:00+03:00
в мире
молдавия
тирасполь
кишинев
обсе
молдавия
тирасполь
кишинев
в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, обсе
В мире, Молдавия, Тирасполь, Кишинев, ОБСЕ
МИД Приднестровья обвинил Кишинев в распространении спекулятивных заявлений

МИД ПМР: молдавские власти распространяют спекулятивные заявления

Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Молдавские власти из избегают контактов с Тирасполем, говорится в сообщении министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"После своего назначения (вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий – ред.) Киверь избегает контактов с приднестровской стороной, отказываясь под выдуманными предлогами от проведения рабочей встречи с представителем по политическим вопросам от Приднестровья. В качестве прикрытия своей дисфункции в переговорном процессе молдавский чиновник выбрал комфортный для себя режим трансляции спекулятивных заявлений в СМИ", - говорится в тексте комментария МИД ПМР, размещенном на сайте ведомства.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Государственность Молдавии может исчезнуть из-за слов Санду, считают в ПМР
13 января, 22:36
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Тирасполь надеется, что Молдавия не хочет войны, заявил Глава ПМР
20 декабря 2025, 08:50
 
В миреМолдавияТираспольКишиневОБСЕ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
