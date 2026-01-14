Рейтинг@Mail.ru
В МГУ разработали новый метод определения людей по силуэту
06:12 14.01.2026
В МГУ разработали новый метод определения людей по силуэту
Работа за компьютером
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ученые МГУ с коллегами создали новый метод определения людей по силуэту, технология может быть применена в сфере безопасности для поиска злоумышленников, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Ученые Исследовательского центра в сфере ИИ МГУ с коллегами создали новый метод определения людей по силуэту под названием DynaMix. В его основе лежит идея обучения на "смеси" разнородных данных. В дальнейшем технология может быть применена в сфере безопасности и в бизнесе", - говорится в сообщении.
Суть метода заключается в поиске похожих людей на разных камерах видеонаблюдения в разные моменты времени. Алгоритмы могут быть использованы в умных городах и системах интеллектуальной видеоаналитики, например при поиске злоумышленников по их силуэтам или улучшении показателей для бизнеса - анализ очередей и построение тепловых карт движения покупателей.
"Наши эксперименты показали, что разработка позволяет двукратно улучшить качество реидентификации людей, что открывает направление для создания прикладных алгоритмов интеллектуальной видеоаналитики в различных сферах. Например, в создании "умных городов", обеспечении безопасности и повышении ключевых показателей ритейл-бизнеса", - сообщил научный сотрудник Центра ИИ МГУ Тимур Мамедов.
Он добавил, что подход основан на "подмешивании" к основным многокамерным данным дополнительных более простых изображений людей во время обучения моделей.
