В МГУ разработали новый метод определения людей по силуэту

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ученые МГУ с коллегами создали новый метод определения людей по силуэту, технология может быть применена в сфере безопасности для поиска злоумышленников, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Ученые Исследовательского центра в сфере ИИ МГУ с коллегами создали новый метод определения людей по силуэту под названием DynaMix. В его основе лежит идея обучения на "смеси" разнородных данных. В дальнейшем технология может быть применена в сфере безопасности и в бизнесе", - говорится в сообщении.

Суть метода заключается в поиске похожих людей на разных камерах видеонаблюдения в разные моменты времени. Алгоритмы могут быть использованы в умных городах и системах интеллектуальной видеоаналитики, например при поиске злоумышленников по их силуэтам или улучшении показателей для бизнеса - анализ очередей и построение тепловых карт движения покупателей.

"Наши эксперименты показали, что разработка позволяет двукратно улучшить качество реидентификации людей, что открывает направление для создания прикладных алгоритмов интеллектуальной видеоаналитики в различных сферах. Например, в создании "умных городов", обеспечении безопасности и повышении ключевых показателей ритейл-бизнеса", - сообщил научный сотрудник Центра ИИ МГУ Тимур Мамедов.