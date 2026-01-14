https://ria.ru/20260114/medvedev-2067918097.html
Европа "сдаст" Гренландию, считает Медведев
Европа "сдаст" Гренландию, считает Медведев - РИА Новости, 14.01.2026
Европа "сдаст" Гренландию, считает Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа "сдаст" Гренландию США, и это будет "отличным европейским прецедентом". РИА Новости, 14.01.2026
