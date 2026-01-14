Многодетная мать рассказала о работе медперсонала роддома в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Роженицы роддома №1 Новокузнецка при возникающих проблемах могли из палаты позвонить сотрудникам медучреждения и получить быструю помощь, рассказала мать четверых детей Юлия Ребенкова.
"У меня четверо детей, девочки, рожала я в первом роддоме Новокузнецка, роды прошли благоприятно, все складывалось достаточно положительно. Отношение (медперсонала – ред.) было прекрасное, выписка в срок. Все было хорошо. Помогли, подсказали, приложили (ребенка к груди – ред.). Были проблемы с кормлением. Всегда (сотрудники роддома – ред.) были на связи, можно было позвонить, спросить и не ждать, когда придут (в палату - ред.)", – рассказала Юлия на видео, предоставленном журналистам министерством здравоохранения Кузбасса.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.