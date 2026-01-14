Аудитория платформы MAX достигла 85 миллионов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Аудитория нацплатформы Max достигла 85 миллионов, а суточный охват превысил 55 миллионов активных пользователей, рассказали в пресс-службе Max.

"В Max зарегистрировались 85 миллионов пользователей. Суточный охват нацмессенджера превысил 55 миллионов активных пользователей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента запуска мессенджера пользователи написали более 18 миллиардов сообщений и совершили более 2,5 миллиарда звонков. Пользователи также записали более 200 миллионов видеокружков и отправили более одного миллиарда стикеров.