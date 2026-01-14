Аудитория платформы MAX достигла 85 миллионов

https://ria.ru/20260114/max-2067775650.html
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Аудитория нацплатформы Max достигла 85 миллионов, а суточный охват превысил 55 миллионов активных пользователей, рассказали в пресс-службе Max.
"В Max зарегистрировались 85 миллионов пользователей. Суточный охват нацмессенджера превысил 55 миллионов активных пользователей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента запуска мессенджера пользователи написали более 18 миллиардов сообщений и совершили более 2,5 миллиарда звонков. Пользователи также записали более 200 миллионов видеокружков и отправили более одного миллиарда стикеров.
Кроме того, блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тысяч публичных каналов в Max, их суммарная аудитория превысила 54 миллиона подписчиков.